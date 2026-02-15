Мирчев: Няма педофили в ПП-ДБ! Службите са знаели за „Петрохан“ и крият!

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за да коментира случая „Петрохан“, който той определи като „силен удар за обществото ни“. Народният представител от ПП-ДБ говори за политизирането на трагедията и работата на институциите по него. Мирчев коментира и актуалните вътрешнополитически теми на фона на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

„Случаят „Петрохан“ е силен удар за обществото ни. Трябва да оставим институциите да си свършат работата – това дължим на жертвите и на обществото. ДАНС, прокуратурата, ГДБОП и МВР са отдавна в тази работа. ДАНС са имали повече информация и нищо не са предприели. Преди ние да стигнем до тази информация и да я изкараме, институциите мълчаха. Главният секретар на МВР и вътрешният министър още не са се появили. Шефът на ДАНС дойде в парламента на изслушване и на наш въпрос дали ДАНС има оперативна разработка или дали е вербуван човек, той заяви, че не може да го каже. Затова разсекретихме заседанието. Преведено това означава, че има, но не може да ни каже пряко. В почивката наша сътрудничка намери шефа на ДАНС да разговаря с депутата от ГЕРБ Терзийски пред един от кабинетите на ДПС – „Ново начало“. След това шефът на ДАНС ни каза, че няма вербуван. В момента не е удобно да излезе истината, че ДАНС е имала връзка с тази група“, заяви Ивайло Мирчев.

„Не искам да навлизам в детайли, но е ясно, че има двама от самата организация, и ще спра дотук. Това е работата на ДАНС. Те трябва да излязат и да разкажат нещо много важно, тъй като, между другото, тази трагедия бе използвана по циничен и гнусен начин в политически план, въпреки че има шестима убити. Това бе използвано като повод за политически атаки. И преди се е случвало, но не с такава ярост. Поискахме пълно разсекретяване на всичко, което има в българските институции. Останалите политически сили не подкрепиха това искане. Ние нямаме от какво да се притесняваме“, каза още той.

„В четвъртък вкъщи 10-годишната ми дъщеря ме попита: „Тате, защо казват, че си педофил?“. Политиците трябва да имат някаква граница в политическите атаки, които използват, без значение дали ще са в следващия парламент, защото тези атаки са от малките политически сили. Трябва да оставим институциите да си свършат работата. Това е сложен за приемане случай и поискахме цялостно разсекретяване на информацията. Защо това не бе направено?“, запита Мирчев.

„Попитайте защо партиите гласуваха против това разсекретяване, защото ние нямаме от какво да се притесняваме. Калин Стоянов излезе да обясни как Бойко Рашков ги е въоръжил. Много е интересно кой е дал оръжие на тези хора. Човекът в ОДМВР – Монтана, който е разписал разрешителните за оръжие, е уволнен по времето на Бойко Рашков. После е възстановен, Иван Демерджиев го изпраща в Хасково, но по времето на Калин Стоянов този човек е върнат в ОДМВР – Монтана. Защо Калин Стоянов покровителства този човек? Институциите отдавна не работят и има отрицателна селекция в МВР. Деньо Денев не може да каже три изречения, без да срича, а е шеф на ДАНС. Тези хора отговарят за ключови места в нашето общество, в българската държавност. Шефът на контраразузнаването Деньо Денев как ни пази от чужди влияния? Той се среща системно с Делян Пеевски“, заяви Мирчев.

„Българските институции не просто не са си свършили работата – те са знаели отдавна за това. Тази група е била наблюдавана от службите, които не са предприели нищо. Тези човешки животи е можело да бъдат спасени. Няма нищо безспорно в момента, а имаме шест убити. Къде са трафичните данни? Около хижа „Петрохан“ има мобилни клетки, в по-труднодостъпните места – с по-голям обхват. На места като Петрохан има не повече от няколко десетки телефона към самите клетки. Много лесно е да се установи във времето кои телефони са били там и какво е било тяхното позициониране. Защо трафичните данни не са показани? Не искам да влизам в спекулации, но за да се извлече тази информация, са необходими пет минути, а от трагедията измина много време. Искаме пълната информация, разсекретяване и показване пред обществото. Ние не знаем колко още такива клетки и подобни групи има в България със сходна дейност“, коментира Ивайло Мирчев.

„ДАНС крие информация, а вътрешният министър и главният секретар на МВР се крият. В показанията за „Петрохан“ няма нищо ново от това, което е излязло по медиите. Не мога да възприема, че един родител оставя детето си в хижа за седмици. Не мога да го разбера. Когато някое от децата ми отива на лагер, проверявам кой е на лагера, има ли медицинско лице, кой е преподавателят с тях. Тук имаме родители, които просто са си давали децата. Не искам да намесвам религии. Защо се е случвало това? Имаме голям проблем като общество, извън това че имаме неадекватни политици, които използват трагедията по гнусен начин. Трябва институциите да докажат какво се е случило и всички обстоятелства и факти да са ясни. След което да се отговори на всички въпроси, включително как родители са изпращали малки деца с мъже в хижа за седмици наред“, каза Мирчев.

„Никога не съм виждал който и да е от тях. Един от тях бил на протеста на 10 декември – някой го каза. Ами 150 000 души имаше на този протест. Ако някой от тях извърши престъпление, да подаваме оставки ли? Какво правим оттук нататък? Големият въпрос е защо това се случва, а отговорът е, че институциите ги няма на терен. Имало е сложна игра в ДАНС, ГДБОП не са реагирали по никакъв начин, МВР са знаели за тази група. Никога не съм ходил в тази хижа, единствено съм минавал през прохода „Петрохан“, през който минава половин България, когато отива към Видин“, заяви съпредседателят на „Да, България“.

„Не съм дошъл да си правя политически спекулации като Тошко Йорданов по случая „Петрохан“. ДАНС, ГДБОП, вътрешният министър и главният секретар на МВР са тези, които трябва да отговарят. Отзовах се на поканата за интервю, защото нямам от какво да се притеснявам“, коментира Ивайло Мирчев.

„Притеснявам се, че към това служебно правителство са отправени големи очаквания, а неговата функция е да проведе честни избори. На президента Йотова заявихме, че искаме служебният премиер да не е свързан с Пеевски. Новият служебен кабинет трябва да смени всички областни управители, но това не е защото идваме и метем. За да има честни избори, сегашните областни управители трябва да бъдат сменени, защото са свързани с корупционния модел. Трябва да има силен вътрешен министър, който да смени всички шефове на ОДМВР. Трябва да бъде сменен главният секретар на МВР. Главните секретари, когато са под влиянието на Пеевски и Борисов, съблюдават купуването на гласове и пазят купувачите. Полицията осигури чадър над всички купувачи на гласове, за които подадохме сигнали към МВР. Пускахме сигнали до прокуратурата, но как да стане, като тя е на Пеевски? Купувачите на гласове ни се подхилкваха, защото МВР, прокуратурата и правителството са на Пеевски. В полицейските патрули се возеха пачки за купуване на гласове. Трябва ни един смел вътрешен министър“, каза Мирчев.

„Вижте само прякорите – Пъдпъдъка, Широката, Дънки, Памперси, хора на Таки. Трябва да има пълно помитане на всички тези купувачи на гласове. Хората в България си продават гласовете за 50 или 100 лева. Как да бъде обяснено това в Западна Европа?“, коментира съпредседателят на „Да, България“.

„Андрей Гюров няма нищо общо с ПП-ДБ, тъй като напусна „Продължаваме Промяната“, когато бе избран за подуправител на БНБ. Димитър Главчев е бил председател на Народното събрание от ГЕРБ. Гюров можеше и да не приеме, но той е един от малкото, които станаха подуправители на БНБ преди промените в Конституцията. Въпреки това подходи отговорно в този случай и му благодарим“, каза още той.

„Тошко Йорданов е по извратените логики. Не останах с впечатление за еднакво мислене между Румен Радев и Илияна Йотова. Приоритетите на г-жа Йотова трябва да са едни и същи с тези на всеки държавник, който иска да има нормална държава. Президентът Йотова ни запита кой е най-подходящ да бъде следващ премиер. Ние не сме казали име, просто посочихме, че не трябва да е свързан с Борисов и Пеевски. Ако Йотова се беше спряла на Главчев, щяхме да имаме още от същото. Това би бил по-лесен вариант за нея. Сега обясняват, че тя била протегнала ръка към нас от ПП-ДБ. Голямото предизвикателство сега е насочено към Андрей Гюров. Той трябва да направи кабинет от професионалисти, които да изпълнят задачите и да се проведат честни избори“, заяви Ивайло Мирчев пред Божидар Русев.

Вижте цялото интервю на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев: