Орбан: Ще пометем потисническата машина на Брюксел

нгарският премиер Виктор Орбан заяви, че ще "измете" от Унгария всички "псевдоорганизации на гражданското общество".

В годишното си обръщение към нацията преди парламентарните избори в Унгария през април тази година Орбан продължи атаката си срещу главния си съперник - лидера на партията ТИСА Петер Мадяр.

Унгарският премиер определи Мадяр като "марионетка на Брюксел", подкрепяна от мултинационалните компании.

По думите на Орбан, ако опозицията спечели изборите "джобовете на унгарските семейства ще се изпразнят".

"Потисническата машина на Брюксел работи отново в Унгария, ще я пометем след април. Псевдограждански организации, подкупени журналисти, съдии, политици, алгоритми, бюрократи, въртящи милиони евро - това е, което днес Брюксел е подготвил тук, в Унгария", заяви унгарският премиер пред свои привърженици и ги призова да оценят приятелството на американците, тъй като, по думите му, те разкривали цензурата и манипулациите на Брюксел.

62-годишният Орбан се изправя пред най-голямото предизборно предизвикателство, откакто отново пое властта през 2010 година.

Неговата партия ФИДЕС заема второ място в социологическите проучвания след опозиционната партия ТИСА преди произвеждането на парламентарните избори на 12 април, отбелязва Франс прес.

44-годишният Мадяр обеща да се заеме с премахването на корупцията, като обвини Орбан и неговите съюзници, че са се облагодетелствали от корупционни практики.

"След 57 дни унгарците ще отпратят онези, които смятат за предател всеки, който не подкрепя оставането им на власт. И ние ще започнем да изграждаме нова, мирна, хуманна и работеща Унгария", написа Мадяр във Фейсбук.