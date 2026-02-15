След ГЕРБ: Делян Добрев хвърля оставка и като депутат

В понеделник председателят на Комисията по бюджет и финанси, дългогодишен политик от ГЕРБ и бивш министър Делян Добрев ще подаде молба за напускане на Изпълнителната комисия на партията и парламента.

Това съобщи "Фокус", позовавайки се на добре информиран източник.

Най-вероятно молбата му за напускане ще бъде гласувана като първа точка по време на пленарното заседание на Народното събрание в сряда, 18-ти февруари.

Председателят на бюджетната комисия в последния парламент Делян Добрев напуска ГЕРБ. Новината беше потвърдена пред "Говори сега" по БНТ от ПР експерта Диана Дамянова.

За излизането на Добрев от партията съобщава и bTV, като уточнява, че към момента новината не е потвърдена лично от депутата.

Дамянова посочи, че има информация от близки до източника. Делян Добрев даде всичко от себе си в последно време.

Аз лично харесвам този човек, но и лично го виня за онази бюджетна комисия, която прехвърли границите на нормалното и даде тон на всичко, което последва след това, уточни Диана Дамянова.

Тя припомни, че хората не се раждат или умират в политиката. Има голяма част от смислени хора, които поседяват в политиката и след това се оттеглят, посочи ПР експертът.

Това е нормално решение. Аз не виждам в това оттегляне гейт, заключи Диана Дамянова.

Социологът Евелина Славкова посочи, че не трябва да се търси драма в оттеглянето на Делян Добрев. Това дава възможност на нови лица от ГЕРБ да излязат на първа линия, посочи Евелина Славкова.

"Новината, че Делян Добрев напуска ГЕРБ, ако се потвърди, е много повече от личен акт - това е симптом за дълбока имплозия в ГЕРБ.

Каквото и да мислим за него, той имаше собствена тежест и ядро от поддръжници в тази партия. В предизборна ситуация на ерозираща подкрепа оттеглянето му не е точно добър знак за тях."

Това написа във "Фейсбук" Илиян Василев.





