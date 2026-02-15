"Луковмарш" се проведе в София след отменена от съда забрана на общината

Шествие в памет на ген. Христо Луков се проведе в София в събота. То започна от ъгъла на бул. "Княз Александър Дондуков" и ул. "Кракра", като продължи до ул. "Тракия", където на фасадата на къща е поставена паметна плоча.

На място имаше засилено полицейско присъствие. Движението по част от булеварда беше блокирано за кратко, предаде БТА.

Участниците в шествието скандираха - "Генерал Христо Луков", както и "Забранен, но не забравен". Те запалиха свещи пред къщата, където е живял Луков.

В петък от Столичната община съобщиха, че при тях е постъпило уведомление от Български национален съюз "Еделвайс" на 10 юни 2025 г. с искане за провеждане на шествие в памет на ген. Христо Луков на 14 февруари 2026 г. с маршрут от пилоните на НДК по бул. "Витоша", бул. "П. Евтимий", ул. "Г.С. Раковски", бул. "Кн. Ал. Дондуков" до ул. "Тракия" 1.

От общината отбелязаха, че не е съгласувано провеждане на шествие "Луковмарш". Със заповед на кмета на Столичната община и след становище на компетентните институции е издадена заповед за забрана за провеждане на шествието. Заповедта е обжалвана в Административен съд София-град (АССГ). С Решение на АССГ забраната на мероприятието е отменена.

Чрез позиция Министерството на външните работи (МВнР) се обяви категорично против планираното провеждане на т. нар. "Луковмарш" в София и призовава отговорните институции за предприемане на всички законоустановени действия за неговото предотвратяване.

Междувременно в центъра на столицата се състоя и шествие против "Луковмарш".

Гражданите се събраха пред Съдебната палата, като на място имаше засилено полицейско присъствие.

















