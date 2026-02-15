Петима българи ще гледаме днес на Олимпийските игри

Петима българи ще се състезават днес на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина Д'Ампецо.



Скиорката Анина Цурбриген ще участва в алпийския гигантски слалом с № 45, а началото на първия манш е в 11:00 часа наше време на пистата "Олимпия деле Тофане" в Кортина д' Ампецо. Вторият манш е от 14:30 часа.



22-годишната Цурбриген, чиято майка е българка, но е родена в Швейцария, ще дебютира на Зимни игри.



В 12:15 часа започва преследването на 12.5 километра в биатлона за мъже, а в него ще се включат Благой Тодев и Константин Василев.



Големите надежди са насочени към преследването на 10 километра в дамския биатлон, което е от 15:45 часа в Антхолц-Антерселва. Четвърта ще потегли Милена Тодорова, а 11-а е Лора Христова, като и двете имат реални възможности да се борят за отличията.



Освен в двете дисциплини на биатлона и в ските-алпийски дисциплини, днес ще бъдат разпределени още 6 комплекта медали - в паралелно състезание по ски-свободен стил бабуни за мъже, в мъжката щафета на 4 по 7.5 километра в ски бягането, в смесената отборна надпревара по сноубордкрос, в бързо пързаляне с кънки на 500 метра за жени, в смесено отборно състезание по скелетон и надпреварата на голямата шанца по ски скок за жени.



В програмата също така са включени стартове от олимпийските турнири по кърлинг за мъже и за жени и по хокей на лед за мъже, като и състезания по бобслей за жени, при спортните двойки във фигурно пързаляне и в ски-свободен стил в дисциплината биг еър за мъже.