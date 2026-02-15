От днес до 15 август: Променя се движението по бул. „Вл. Вазов“ в София

Във връзка със строителството на участък от метрото под бул. „Владимир Вазов“ от 15 февруари до 15 август се забранява движението на превозни средства по южното платно в отсечката между улиците „Поп Груйо“ и „Поручик Георги Кюмюрджиев“, съобщиха от Столична община. Трафикът ще се осъществява двупосочно в северното платно.

За същия период се променят маршрутите на тролейбусни линии 1 и 3, които ще се движат до спирка „Пътностроителна техника“. В посока ж.к. „Левски Г“ те ще тръгват съответно от Пета градска болница и УМБАЛ „Св. Анна“ и ще се движат по временен маршрут през локалното платно на булеварда и ул. „Бесарабия“. В обратна посока ще потеглят от същата крайна спирка и ще се включват обратно в действащите си трасета.

Промени има и в движението на автобусни линии 12, 14 и 119 в посока изход от София, които ще се отклоняват по улиците „Летоструй“ и „Ген. Инзов“. Автобус 78 към Централна ж.п. гара ще минава по ул. „Ген. Инзов“ и „Поручик Георги Кюмюрджиев“. Линия 120 и нощната N3 в посока „Левски Г“ ще се движат по променен маршрут през същите улици след кръстовището „Летоструй“ – „Станислав Доспевски“ от Зоопарка.

Разкриват се временни двупосочни спирки на ул. „Ген. Инзов“ при кръстовищата с улици 565 и 574. Закриват се спирките „Ул. Станислав Доспевски“ и „Бл. 11 ж.к. Левски В“.

Създава се и временна автобусна линия 1ТБ с маршрут от „Левски Г“ до метростанция „Хаджи Димитър“, която ще спира на всички съществуващи спирки по трасето.

Припомняме, че в началото на седмицата започнаха строително-монтажните дейности в района на парка на Военна академия „Г. С. Раковски“ като част от проекта за разширение на столичното метро по третата метролиния.

Снимката е илюстративна