Месни заговезни е! Огънят и люлките носят здраве
Отбелязваме църковния празник Неделя Месопустна, наричан още Месни заговезни. Месни заговезни е важен празник с подвижна дата, който се празнува винаги в неделя, осем седмици преди Великден. В съботния ден срещу Месни заговезни се извършва помен в чест на мъртвите – на Голямата задушница преди Великия пост.
В деня на Месни заговезни при богослужението, при четенето на Евангелието и проповедта, Православната църква припомня картината на Страшния съд (Мат. 25:31- 46), трагичните последици от греховността, възмездието за греховете в отвъдния свят и призовава всички към служение на ближния, добродетелност и благотворителност.
Празникът Месни заговезни получава названието си от традиционната вечеря с месни ястия, след която не се яде месо до края на Великия или Великденския пост. Думата „заговезни“ идва от заговявам, започвам да постя. В седмицaта преди празника Сирни заговезни църквата подготвя вярващите за изпитанието на строгия пост и разрешава консумацията на мляко и всичко, произведено от него.
Народни поверия и традиции
Днешният ден, в който почитаме и паметта на Св. Онисим, е изпълнен със символика и древни правила, които целят да запазят хармонията в дома и душата. Според народните вярвания, днес е добре да смирим темпото – забранено е захващането с тежка физическа или домакинска работа, както и труд на полето.
Домашният уют и гостуването
На този празник домът се разглежда като свещено и стабилно място. Затова поверието гласи, че не бива да се изнасят мебели или вещи от къщата, нито е подходящо да се местите в нов дом точно днес.
Когато отивате на гости, задължително трябва да носите дар в ръцете си. По традиция младите семейства първо посещават своите кумове, а след това и родителите на булката. В знак на уважение и за берекет се поднасят:
- Обредна пита;
- Подаръци;
- Нещо сладко за „блага“ година.
Ритуали за пречистване и здраве
Един от най-впечатляващите обичаи е паленето на празнични огньове. Прескачането им е древен ритуал за пречистване – вярва се, че пламъците изгарят всичко лошо, натрупано през зимата, и носят просветление на духа.
За младите пък е времето на люлките. Връзването на люлки и люлеенето за здраве не е просто забава, а магическо действие – вярва се, че тези, които се люлеят днес, скоро ще открият своята половинка и ще създадат семейство.
Духовна чистота и щедрост
На Месни заговезни нашите предци са вярвали, че доброто привлича добро. Затова е било прието да се дава милостиня на нуждаещите се, за да се покани благополучието в живота.
Най-важното обаче остава отношението към ближния.
Днес е строго забранено:
- влизането в конфликти и спорове;
- използването на обидни думи;
- изричането на клевети и лъжи.
Още по темата:
- » Трапезата на Месни Заговезни: Как се прави баница с мас
- » Месни заговезни e, какво се прави?
- » Месни Заговезни е