Дневен хороскоп за 15 февруари, неделя

Овен

Проявете снизходителност към своите близки и към самите себе си. Днес дори при големи старания не всичко ще върви гладко. Но това, което ще успеете да направите, ще се окаже напълно достоен резултат. Затова не бива да се критикувате за дребни пропуски. На мнозина от вас ще бъде трудно да останат в добро настроение през целия ден. Може да ви се стори, че домашните уж нарочно ви действат на нервите или изпитват търпението ви. В такива моменти се постарайте да не реагирате веднага, а да си дадете кратка пауза и да погледнете на ситуацията по друг начин.

Телец

Не всичко ще се подреди така, както сте очаквали, но няма да се откажете от своите планове. И това е правилното решение. Може да постигнете успех, ако положите усилия. Освен това няма да ви се наложи да действате сами. До вас ще бъдат хора, които ще ви подкрепят и ще помогнат в нужния момент. А ако имате нужда от съвет от близките, те с радост ще споделят мнението си. Възможни са интересни запознанства. Лесно ще намирате общ език с най-различни хора, а с тези, които ви допаднат, бързо ще се сближите. Не е изключено да се появят романтични чувства. Новите отношения може да се развиват бързо, но вие ще запазите здравомислие и няма да действате необмислено.

Близнаци

Може да ви бъде трудно да се концентрирате върху задачите. Заради това дори решаването на обичайни въпроси ще изисква повече усилия от обикновено. Гответе се за непредвидени забавяния, неуспешни съвпадения и недоразумения с близки хора, на които обикновено разчитате. Въпреки това всички тези дребни неприятности няма да ви развалят настроението и няма да ви накарат да се усъмните в правилността на своите решения. Независимо от всичко ще продължите да се движите в избраната посока и много неща ще завършат успешно.

Рак

Постарайте се да запазите спокойствие — днес това е особено важно. Може да ви споходят тъжни мисли, спомени за неприятни моменти от миналото. Но не си позволявайте да унивате. Опитайте се да промените ситуацията към по-добро — това е напълно по силите ви. Близките непременно ще ви помогнат и ще ви подкрепят и с думи, и с действия. Втората половина на деня ще бъде много продуктивна, ще донесе интересни занимания и нови идеи. Ще се появи възможност да се погрижите за роднините, да подкрепите любимия човек. Пътуванията и разходките ще преминат добре.

Лъв

Прекрасен ден за семейни дела и грижа за близките. Ще можете да обградите с внимание тези, които са ви скъпи, да подкрепите приятели, попаднали в трудна ситуация. С много проблеми ще се справите лесно, защото ще подходите към тях по свой начин, без да следвате чужд пример. Възможни са неочаквани срещи и непланирани посещения от гости. Те може да останат за по-дълго, а вие ще бъдете доволни от това. Вниманието към чувствата и преживяванията на околните ще ви помогне да избегнете конфликти и спорове, без да се налага да жертвате собствените си интереси.

Дева

Денят не е от най-лесните, но настойчивостта и решителността ще ви помогнат да се справите с всякакви трудности и да преодолеете препятствия. Ще успеете да победите давни конкуренти, да приключите продължително противопоставяне. Дори в най-нееднозначните обстоятелства ще вземате правилни решения, а околните ще забележат това и ще последват примера ви. Успешен ден във финансово отношение: възможни са парични постъпления, връщане на стари дългове. Не са изключени и скъпи подаръци.

Везни

Късметът е на ваша страна. Възможни са промени към по-добро във всички области на живота. Ще получите отлични резултати, ако правилно определите целите си и не позволите на околните да влияят на решенията ви. Независимостта в преценките и оригиналността на възгледите ще бъдат полезни в общуването с различни хора. Вероятни са приятни срещи, не е изключено запознанство с хора, от които ще поискате да научите много. Възможно е начало на романтични отношения, ако проявите инициатива или поне не скривате своята заинтересованост.

Скорпион

Денят може да донесе някои трудности и неприятни изненади. Но до вас ще бъдат стари приятели и проверени съюзници. Благодарение на тяхната подкрепа ще преодолеете всички изпитания и ще постигнете успех там, където дори не сте разчитали на него. Бъдете искрени и откровени с тези, от които очаквате подкрепа — не крийте своите тревоги и преживявания. Деловите пътувания едва ли ще бъдат резултатни, но романтичните ще преминат много добре.

Стрелец

Денят ще бъде изпълнен с изненади. Не винаги приятни, но вие ще успеете да извлечете полза от всяка, дори най-сложната ситуация. Мнозина Стрелци ще постигнат победа над давни съперници, макар че за това ще се наложи да проявят твърдост, която обикновено не е характерна за тях. Вероятни са промени към по-добро в отношенията с близките. Ясно разбирайки какво искате и към какво развитие се стремите, ще проявите инициатива навреме. Околните с удоволствие ще подкрепят идеите ви и ще помогнат в осъществяването дори на най-смелите планове.

Козирог

Вероятни са неприятни изненади. Постарайте се да запазите спокойствие и да действате хладнокръвно. Ако започнете да се вълнувате, рискувате да допуснете грешки, особено в задачи, изискващи точност и прецизност. Разчитайте преди всичко на себе си: трудно ще бъде да се разберете с помощниците, а и едва ли ще успеете да им обясните какво точно очаквате от тях. Полезни ще бъдат спортните занимания, оздравителните процедури и активната почивка. Постарайте се да не стоите без работа — това може да ви развали настроението. Потърсете интересно и вдъхновяващо занимание.

Водолей

Желанието да помогнете на околните може да ви накара да промените собствените си планове, но няма да съжалявате, че сте се отказали от развлечения и приятни занимания. Мнозина Водолеи ще се зарадват на възможността да участват в обществени или благотворителни проекти, а това ще им се отрази добре. Вероятни са приятни запознанства и срещи с хора, които споделят вашите възгледи и ценности. Не са изключени разногласия с близките — понякога ще бъде трудно да се разберете за съвместни действия, дори когато става дума за дреболии. Но ще се постараете да изгладите острите моменти, и това ще ви се получи.

Риби

Ще се появи възможност да се заемете с нови дела — необичайни и перспективни. Ще разберете какво трябва да направите, за да подобрите положението си, да укрепите професионалните си позиции, да получите подкрепата на влиятелни хора. Ще ви бъдат полезни опитът и знанията, придобити по-рано — с тяхна помощ ще убедите околните, че сте способни на много. Ще успеете навреме да се окажете на правилното място, да се държите по единствения правилен начин, да кажете точно това, което околните искат да чуят. Във всякакви нееднозначни ситуации ще се вслушвате в интуицията си, и именно благодарение на нейните подсказки ще постигнете успех.