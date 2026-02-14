Бомба! Делян Добрев напуска ГЕРБ?

Председателят на Комисията по бюджет и финанси в последното Народно събрание Делян Добрев напуска ГЕРБ. Това съобщи bTV като неофициална информация. Все още новината не е потвърдена лично от него.

В ГЕРБ под сурдинка коментирали че от дълго време тлее спор сред Добрев и Борисов, kойто " има капацитет безусловно да разцепи партията на Борисов, в резултат на което пък без Добрев ГЕРБ щели да изгубят Хасково на идните изключителни парламентарни избори ", написа MEDIAMALL, които заедно с Афера първи оповестиха новината. Преди дни Делян Добрев се е заканил, че доста скоро имал желание публично да напусне парламентарната група, а след това и партията.



Според Афера на абсурда между Борисов и Добрев е имало най-малко 5-6 очевидци, като Добрев е подал на Борисов лист хартия, на който е било написано цифрата 37, като му е споделил, че след разрива сред тях двамата в идващия парламент ще има тъкмо толкоз депутати, колкото написа на листа.



Свидетели са разказвали, че спорът сред Добрев и Борисов бил извънредно сериозен и е бил съпроводен със закани и обиди. Добрев от своя страна е съобщил пред свои сътрудници в Народното събрание, че има намерение да напусне парламентарната група и партията.



От ГЕРБ отхвърлиха пред Епицентър.бг коментар.

Отдавна Делян Добрев е заел позиция на вътрешна съпротива в ГЕРБ.

Кой е Делян Добрев?

Делян Добрев е български икономист и политик от ГЕРБ, дългогодишен народен представител и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма в правителството на Бойко Борисов (2012–2013).

Той е избран за народен представител за първи път в 41‑ото Народно събрание през 2009 г. като член на ГЕРБ и оттогава последователно е бил част от парламентарната група на партията.

Добрев има образование по икономика в САЩ и България и специализации в Лондон, работил е в консултантски компании и европейски проекти.

През годините е заемал ключови позиции в парламента, включително председател на Комисията по енергетика и член на Комисията по бюджет и финанси. През 2017 г. беше замесен в скандала „Кумгейт“, но в последствие продължи политическата си кариера. През 2024 г. беше номиниран за министър на енергетиката в проектокабинета на ГЕРБ-СДС.



