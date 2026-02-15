Оранжев и жълт код за интензивни валежи и силен вятър в неделя

В области Кюстендил, Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково е обявен оранжев код за валежи с количества между 25 и 35 литра на квадратен метър, на места в крайните южни райони около и над 50 литра на квадратен метър.

С жълт код за интензивни валежи с количества до 20 литра на квадратен метър за кратко време са области Велико Търново, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик.

Снимка: btvnovinite.bg





Във всички области с предупреждения от Централна и Западна България има обявен и втори жълт код за силен вятър със средна скорост до 70 километра в час и с пориви до 85. Има обявен и жълт код за силен вятър над морето с пориви до 80 километра в час.

През следващото денонощие облачността над страната ще остане предимно значителна.

Предстоят краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. На места главно в южните и източните райони ще са със значителни количества и с гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен от юг-югозапад, в Източна България и районите разположени близо до северните планински склонове – силен и поривист. Минималните температури ще са между 5° и 10°, а максималните – между 12° и 17°.

В понеделник в много райони валежите временно ще отслабнат и ще спрат, но към края на деня отново ще завали. С понижението на температурите дъждът ще премине в сняг, с изключение на крайните южни райони. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните – между 3° и 8°, в южните райони до 10° - 12°.

Във вторник в по-голямата част от страна ще вали сняг и ще се образува снежна покривка. Температурите ще се понижат значително и ще са почти без денонощен ход - близки до нулата.

Снимка: btvnovinite.bg





В сряда валежите ще спрат, най-късно в източните райони. Над западната половина от страната и облачността ще се разкъсва, в много райони и ще намалява до предимно слънчево.