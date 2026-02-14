Димитър Стоянов от BIRD за „Петрохан“: Самоубийство? Не съм убеден!

Разследващият журналист от BIRD Димитър Стоянов бе специален гост в „Денят на Дарик“ и коментира всичко, което знаем до момента за случая „Петрохан“, къде версията на властите се чупи заради несъответствия и колко са въпросите, които остават неотговорени от институциите.

„Сякаш с развоя на този случай въпросите продължават да нарастват като брой и количество, а отговорите са все по-недостатъчни. Това е основният проблем при този казус. В случая с „Петрохан“ и с Околчица обаче, ние определено имаме и вопиюща некомпетентност на правоохранителните органи. Меко казано смущаващо поведение на прокуратурата, една пасивност, която аз лично нямам обяснение от какво е породена. Не мога да намеря законов повод за такава пасивност. За незаконен достатъчно мога да се сетя.“

„Това, което не можаха институциите да свършат, а можеха да го направят, е да спасят шест живота. Това не беше сторено. Ясно е, че от 2022 г. има висящо активно разследване, което се реализира със способите, които са налични на разположение на агентите на ДАНС и на служителите на ГДБОП. Очевидно се работи по сигнал за педофилска мрежа. И това е артикулирано в доклада на ДАНС, който BIRD днес публикува.“

„Имаме последващ сигнал от 2024 година. Това знаем за момента и тези сигнали са повтарящи се. Очевидно разследващите органи не са си дали необходимите труд и усилия да завършат работата по този сигнал.“

„Когато прокуратурата има необходимост да изпълни някаква мръсна поръчка, тя е много активна. Когато обаче трябва да бъдат защитени деца, очевидно прокуратурата не е толкова активна и се търси способ да прекрати едно разследване.“

„Ако ДАНС са се отзовали първи на място, това означава, че те са експлоатирали някакво мероприятие в тази хижа. И че някой от покойните е бил, или са били вербувани, каквато теза се появи. Ако нашите опасения са верни, това означава, че прокуратурата и ДАНС са оставили една група да извършва серия законни нарушения, сред които и педофилия, само защото някой от тях е бил вербуван.“

„Във времето, в което се случват тези събития, Калин Стоянов, Деньо Денев, Даниел Митов, те имат качество. Те са встъпили в постовете си на министър на вътрешните работи, на директор на ГДБОП. Разследването срещу тази група е водено от ГДБОП.

„И то във времето, когато директор там е Калин Стоянов, за който имаме премного информация, че е бил обект на разследване. Твърди се даже, лично лидерът на ДСБ Атанас Атанасов го декларира преди около година и половина пред БНТ, че Калин Стоянов е разследван за контакти с Николай Филипов - Пъдпъдък. Именно по линия на контрабандата.“

„Сега, когато тези хора са покойници, се прави всичко възможно да бъде приключен случая, колкото се може по-скоро с мнение за самоубийство и да бъде архивирано.“

„МВР не се опитваше достатъчно активно да намери издирваните. Ние реално погледнато не можем да твърдим кога са се случили убийствата под връх Околчица. Това са тела, които са намерени едва ли не в хладилник, защото надморската височина е висока, температурата е около 0 градуса. Естествените процеси на разлагане, по които може да се установи дата и час на смъртта, те са силно затруднени. Това изгражда хипотеза, че тези хора може би са били екзекутирани с другите, въпреки че те потеглят. Поне това се представя.“

„Ние нямаме всички видеа. Само част от видеата са ни достъпни, това което сведе до нашето знание МВР. Самите видеа, които предложиха на обществото, там има доста спорни моменти.“

„Очевидно покойният Иво Иванов не е бил състезател в стрелкови спортове и това ограничава неговата необходимост от много и различни типове нарезно, късо и дълго оръжие. Виждаме, че на 19-годишно момче е дадено разрешително за оръжие. Това пак не е прецедент, трябваше да го подчертая. Но не на всяко 19-годишно момче се дава оръжие в България. Всъщност властите са много консервативни по тази тема. Възможно е да е било подшушнато, че това са наши хора.“

„От прокуратурата има теч към тази група на Калушев. Това го установяваме веднъж през сигнала, който дядото на Л. подава към компетентните органи. Установяваме го и от думите, които Валери изрече пред нашия екип. Със сигурност знае, а и от думите на майката, тя също има, грубо казано, един документален източник и гласови сведетелства от двама, иначе стоящи на противоположни позиции сведетели, които потвърждават, че от прокуратурата е имало теч на информация и от ДАНС е имало теч на информация към Иво Калушев и компания.“

