Криминалист за случая "Петрохан": Мексиканци контролират наркопазара на Балканите!

Криминалистът Иван Савов бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за да коментира случая „Петрохан-Околчица“. Той анализира двата преплетени случая, оставали след себе си 6 трупа и мистерия, която продължава да бъде неразгадана. Савов говори и за различните възможни, довели до трагедията.

„Връзката с Мексико си я обяснявам интересно, защото именно мексиканци са хората, които контролират наркопазара на Балканите. Това е информация, която знам от свои източници, тя е потвърдена. Мексико е една от най-престъпните държави в света. Там традиционни престъпления като отвличане с цел откуп, трафик на хора за органи и трафик на хора за експлоатация се случват, а държавата не може да ги спре, защото самата тя е потънала в корупция. Само Венецуела е по-престъпна от Мексико, която е страната на неограничените нелегални възможности. Би било уместно службите да проверят мексиканската връзка на Ивайло Калушев“, заяви Иван Савов.

„Цялата шокираща кампания за това какви неща са се вършили отвътре е, за да получи обществото това, което иска, а именно зрелище. За гражданите, които имат акъл, въпросите остават. Ние никога няма да имаме доверие на службите. Тези хора никой не ги е контролирал.“

„Според мен това, което се е случило в кемпера, е станало неочаквано и най-вероятно не е било с предупреждение. Ако става въпрос за две убийства и едно самоубийство, това обяснява нещата – Калушев да е убил двамата младежи вътре. Не съм виждал снимки и подробности. Това, което казвам, е на базата на чутото по медиите и от репортажите. Всичко, което си говорихме, без причината да съществуват, са догадки. Версиите се проверяват с доказателства, а ние имаме достъп до това, което ни се подава. Преувеличено е твърдението, че подобен случай в световната история не е имало. Само в САЩ е имало 2–3 случая на масови самоубийства на религиозни общности. Това, което се случи, е прецедент само в българската история. В световен мащаб не е“, заяви Иван Савов.

Вижте цялото интервю на криминалиста Иван Савов: