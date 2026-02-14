Тошко Йорданов отвърна на Кирил Петков от фейсбук профила на Слави
Председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов използва Фейсбук профила на лидера на партията Слави Трифонов, за да адресира съобщения към бившия премиер и бивш съпредседател на "Продължаваме Промяната" Кирил Петков. Поводът за гневния коментар на Йорданов става публикация на експремиера отново във Фейсбук.
"Казаха ми, че вместо да седи засрамено в ъгъла, заради чудовищния педофилски скандал, в който е затънала бившата му партия, Кирил Петков нещо бил писал по темата в интернет", заяви Тошко Йорданов, цитиран от профила във Фейсбук на Слави Трифонов.
"Има един израз в българския фолклор - “Да чакаш от умрял писмо“. Е, днес има писмо от политическия и морален труп Кирил Петков. Амин", завършва Тошко Йорданов своя пост.
Ето го целия пост във Фейсбука на Слави Трифонов от името на Тошко Йорданов без редакторска намеса:
"Тошко Йорданов пожела да отговори на пост на Кирил Петков във Фейсбук. Тъй като Тошко Йорданов няма Фейсбук профил, му давам възможност да отговори в моя профил:
Казаха ми, че вместо да седи засрамено в ъгъла, заради чудовищния педофилски скандал, в който е затънала бившата му партия, Кирил Петков нещо бил писал по темата в интернет. И вярно, оказа се е писал.
Миличкият, объркан човек. Залутан някъде между лъжата за канадското си гражданство, фалшивите подписи, „куролацията“, кеша дето събираха от един бизнесмен и пицата с кристали, дето е хапнал на закуска. Милият Кирил Петков се опитал да се изкаже „алангро“ срещу всички политически партии, включително срещу ИТН. Нещо е пробвал да пише срещу тях, но за съжаление е описал себе си.
Писмо от Кирил Петков, изхвърлен заради корупционния скандал в неговата партия, изяден от егото на бившата си дружка Асен Василев, окичил стената си със законите, под които стоят неговия подпис заедно с подписите на Борисов и Пеевски, смазан от тъпите промени в Конституцията, направени с благоволението пак на Борисов и Пеевски, провален в опита си да даде кодовете на машините на БСП, увиснал на крачола на баща си Петко, който пък пише дитирамби в интернет в защита на онази майка, отрекла се от собственото си дете, жертва на петроханския педофил. Тъжна гледка...
Има един израз в българския фолклор - “Да чакаш от умрял писмо“.
Е, днес има писмо от политическия и морален труп Кирил Петков. Амин.
Тошко Йорданов
Да кажа и аз една българска поговорка: “Каквото повикало, такова се обадило”.