Браво, момичета! Биатлонистката Милена Тодорова - четвърта, а Лора Христова -11-а в спринта на Олимпиадата

Милена Тодорова се представи най-добре от четирите български биатлонистки в спринта на 7.5 километра на Олимпиадата в Милано-Кортина.

28-годишната Тодорова финишира четвърта за 21:20.8 минути, след като допусна една грешка при първата от двете си стрелби в комплекса в Антхолц-Антерселва.

Тя се размина за 16.3 секунди с място на подиума, но записа най-добрия си резултат на зимни Игри, след като досега най-предното й класиране беше 17-о място в същата дисциплина в Пекин 2022.

22-годишната Лора Христова, която спечели бронз в индивидуалния старт на 15 километра с перфектна стрелба, днес също направи един пропуск от положение легнал и се нареди 11-а с 21:54.1 минути.

Така двете се класираха за преследването на 10 километра в неделя, за което продължават първите 60, като ще имат доста добри изходни позиции за атака на местата на подиума.

Дебютантката на Олимпиада Валентина Димитрова и Мария Здравкова останаха извън топ 70

Здравкова финишира с време 24:44.2 минути, след като свали едва 6 от 10 мишени на стрелбището с един пропуск от легнал и три от прав.

Димитрова пък завърши за 24:56.1 минути след два пропуска от легнал и 1 от прав.

Шампионка с чиста стрелба стана Марен Киркеейде (Норвегия) с 20:40.8 минути.