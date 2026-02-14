  • Instagram
Калин Златков завърши 36-и в гигантския слалом в Милано-Кортина

Facebook/Bulgarian SKI Federation
Българският алпиец Калин Златков зае 36-а позиция в гигантския слалом на Олимпийските игри в Милано-Кортина, съобщи Gong.bg. 25-годишният национал приключи състезанието с общо време от 2:39.08 минути на писта "Стелвио" в Бормио.

Той беше 40-и след първия манш, който преодоля за 1:22.32 минута. Във втория манш Златков се изправи пред изключително сложни условия. Обилен снеговалеж, гъста мъгла и силно намалена видимост, особено в горната част на трасето, тестваха възможностите на всички състезатели. В крайна сметка българинът финишира на 14.08 секунди зад новия олимпийски шампион Лукас Бротен от Бразилия.



#Зимни олимпийски игри

