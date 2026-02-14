Калин Златков завърши 36-и в гигантския слалом в Милано-Кортина
Българският алпиец Калин Златков зае 36-а позиция в гигантския слалом на Олимпийските игри в Милано-Кортина, съобщи Gong.bg. 25-годишният национал приключи състезанието с общо време от 2:39.08 минути на писта "Стелвио" в Бормио.
Той беше 40-и след първия манш, който преодоля за 1:22.32 минута. Във втория манш Златков се изправи пред изключително сложни условия. Обилен снеговалеж, гъста мъгла и силно намалена видимост, особено в горната част на трасето, тестваха възможностите на всички състезатели. В крайна сметка българинът финишира на 14.08 секунди зад новия олимпийски шампион Лукас Бротен от Бразилия.
Още по темата:
- » Българските олимпийци днес, 14 февруари
- » Шведски триумф в ски бягането на 10 км, Калина Недялкова - на 87-о място от 111 състезателки
- » МОК цензурира каската на украински спортист с лицата на жертви от войната
Коментирай
Най-четено от Спорт
Браво, момиче! Лора Христова донесе втори медал за България от Олимпиадата16:24 11.02.2026 | Спорт
10 бг спортисти стартират на Олимпиадата днес, ето в колко часа09:15 08.02.2026 | Спорт
Последно от Спорт