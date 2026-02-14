  • Instagram
Две разследвания срещу Калушев са прекратени заради липса на доказателства

Двама различни прокурори са спрели две отделни разследвания срещу Ивайло Калушев. Едното е от 2024 г., а другото от 2025 година, съобщава bTV. Обвинителите са установили, че дете, което не е загиналият 15-годишен при Околчица, е пътувал общо 3 пъти на 3 различни места с Ивайло Калушев и част от неговата група.

Има данни, че Ивайло Калушев е пътувал с него до Непал, след това са били до Италия и Франция. При последните 2 пътувания с момчето е имало още едно дете.

Взети са данни от няколко институции, децата са били разпитвани в присъствието на психолог, но данни за престъпление не са открити.

13 дни след зловещия случай на „Петрохан“ – втора седмица пътят за хижата е затворен и полицейски патрули пази местопрестъплението. Според информация на bTV достъпът е абсолютно ограничен.

Екипи на пожарната вече са напуснали хижата, МВР обаче не уточняват какви още доказателства издирват и кога ще бъде отворен пътят.

#случаят "Петрохан"

