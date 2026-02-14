Украинската армия плени българин, сражавал се за Русия (ВИДЕО)

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) публикуваха видео как украинско подразделение залавя руски боец на фронтовата линия Купянск-Лиман. При ареста се оказва, че войникът има български паспорт.

"На първи февруари наземен роботизиран комплекс на бригада К-2 успешно изведе руски военнослужещ, взет в плен от бойците на 115-а отделна механизирана бригада", съобщава ВСУ във видеото.

"Вражески FPV-дронове заедно с управляващия ги боец атакуваха нашия НРК (наземен роботизиран комплекс). Руският боец остана жив. При обиска у него беше открит паспорт на гражданин на България", казва маскиран украински войник във видеото. Името на българина не се съобщава.

След като е разбрал, че няма шанс да избяга, нашият сънародник е изпълнил заповедта да предаде оръжието си, а при задържането е открит неговият български паспорт. Пред украинците е разказал, че руснаците са му взели военните документи. Разказал е, че е бил вербуван, докато е бил на гости на свои роднини във Воронеж. След това е бил принуден да подпише договор, с което е нает на военна служба за Русия, съобщвава "Сега".

В 5-минутния материал се разказват подробности от операцията. В един момент руските сили са започнали обстрел по групата, т.е. са стреляли и по "своя" човек. В момента той се намира в плен в 115-а механизирана бригада на украинската армия.

"Благодаря на 115-а бригада, че ме взе в плен. Благодаря и на К-2, че ме транспортира. Радвам се, че съм жив. Слава на Украйна, слава на героите!", казва българинът, чието лице е скрито.

Видеото е публикувано във връзка с документирането и отразяването на бойните действия в руско-украинската война.