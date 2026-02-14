Кирил Петков: Едни от най-гнусните изказвания в последните дни идваха от ИТН и "Възраждане"

Кирил Петков определи изказванията на „Има такъв народ“ (ИТН) и „Възраждане“ от последните дни като „едни от най-гнусните“. В публикация в профила си във Facebook съпредседателят на „Продължаваме промяната“ (ПП) свърза поведението на двете формации със страх от загуба на политическо влияние.

Според Петков ИТН осъзнават предстоящия си „политически разпад“. Той отбеляза, че партията е преминала пътя от първа политическа сила до „малък играч“, използван за сваляне на правителство, и прогнозира, че формацията ще остане с етикета „предатели“. По думите му това поражда вътрешен гняв, който се излива чрез нецензурен език.

За „Възраждане“ бившят премиер посочи, че са на прага на 4-те процента и не е сигурно влизането им в следващия парламент. Петков обвини партията в „удобни съвпадения“ при гласуванията с ГЕРБ, въпреки външната реторика срещу Европа. Той определи действията им като крайна мярка на политическа сила, която губи подкрепа.

В анализа си политикът описа ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ като „една партия с два бранда“. По думите му целта на тези формации до изборите е генериране на скандали, за да отвратят избирателите и да понижат избирателната активност. Петков заяви, че протестите от декември са показали на тези партии, че общественото недоволство е автентично.

Съпредседателят на ПП коментира и събитията около Петрохан, като заяви, че трагедията е била превърната в политическо оръжие. Той защити кмета на София Васил Терзиев, срещу когото според него се водят лични атаки заради намалените разходи за почистване на столицата, което е засегнало финансови интереси.

Петков предупреди, че следващите месеци ще бъдат изпълнени със скандали, тъй като опонентите се борят „на живот и смърт“ заради делата в прокуратурата. Публикацията завършва с призив към гражданите да не се поддават на манипулации и да осъзнаят силата си.