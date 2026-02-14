Твърде сложен, за да бъде полезен? Защо танкът "Леопард 2" се провали напълно в Украйна

Танкът "Леопард 2" с право се смята за един от най-добрите в света, но той се провали напълно в Украйна, пише Стив Балестриери в US изданието 19FortyFive. Има няколко причини за това, като основната е умелата тактика на руските войски - германските танкове се оказаха безсилни да преодолеят защитата им.



Обобщение и ключови моменти:



- Танкът "Леопард 2" заслужено се счита за еталон за западни бронирани машини. Той е оборудван с двигател с мощност 1500 конски сили и смъртоносно 120-милиметрово гладкоцевно оръдие.



- Опитът с този танк в Украйна показа, че дори най-модерните бойни машини могат да се затруднят без необходимата инфраструктура.



- Поради трудностите с поддръжката, с които се сблъскват необучените екипажи, и липсата на въздушно прикритие по време на комбинирани операции, Леопард 2 се превърна в приоритетна цел за руските дронове.



- Въпреки че този танк остава по-надежден от по-старите съветски конструкции, сложността на неговия V12 двигател с два турбокомпресора и усъвършенстваните системи за управление на огъня го правят истинска логистична тежест на фронтовата линия.



Твърде сложен, за да бъде полезен? Трагичната реалност на Leopard 2 на фронтовата линия



Leopard 2 с право се смята за един от най-добрите, най-надеждните и готови за бой основни бойни танкове в света. Някои ентусиасти на бронетанковата техника смятат, че той може дори да превъзхожда американския M1A2 SEPv3 Abrams.



Този немски основен боен танк от трето поколение е известен с високата си мобилност, постигната благодарение на двигателя му с мощност 1500 конски сили. Той също така разполага с отлични оптични системи и високоточна система за управление на огъня, осигуряваща идеален баланс между огнева мощ, скорост и защита.



Разработен от Krauss-Maffei през 70-те години на миналия век, този танк влиза на въоръжение през 1979 г. и заменя по-ранния Leopard 1.



Leopard 2 е разработен през 70-те години на миналия век за западногерманската армия в отговор на съветската заплаха. Проектиран е за бързо придвижване през различни видове терен и унищожаване на вражески бронирани машини.



Leopard 2 е на въоръжение във въоръжените сили на Германия и 21 други държави. Няколко от тези държави са лицензирали дизайна на танка, за да го произвеждат самостоятелно и да разработват свои собствени модификации.



Представяме ви немския Leopard 2



Leopard 2A7V е най-модерната модификация на немския танк. Защитата му е подобрена от нов модулен брониран пакет; огневата мощ е увеличена благодарение на по-мощното 120-милиметрово оръдие L/55A1 и съвременни боеприпаси, а най-новите сензори и електронни системи осигуряват отлична ситуационна осведоменост.



Тази модификация влезе на въоръжение в Бундесвера през септември 2021 г. С тегло приблизително 66,5 тона, танкът се задвижва от високотехнологичен двигател MTU MB 873 Ka501 и се гордее с впечатляващо съотношение мощност-тегло от приблизително 27,2 конски сили на тон.

Турбодизеловият двигател на Leopard 2, съчетан с автоматична трансмисия, има работен обем от 47,6 литра и е способен да задвижва Leopard 2 до максимална скорост от 72 километра в час.



Leopard 2 се гордее с впечатляваща огнева мощ, способна да поразява цели на големи разстояния, използвайки различни видове боеприпаси, които могат да бъдат пригодени към конкретната цел.



"Съвременната броня на танка осигурява надеждна защита на екипажа, а увереността, че попадението няма да предизвика незабавен пожар, значително повишава психологическата устойчивост на танкистите", каза пред Euronews д-р Кристиан Мьолинг, ръководител на Центъра за сигурност и отбрана към Германския съвет за външни отношения (DGAP).



"И третият момент е маневреността", добави Мьолинг. "Това е доста бързо бойно превозно средство. То позволява бързо движение и покриване на значителни разстояния на къси дистанции, осигурявайки тактическо предимство в бой".



Танкът Leopard 2 има отлична бронирана защита



Leopard 2 е претърпял множество модификации и подобрения, включително инсталиране на модулна броня, въвеждане на цифрови системи и добавяне на системи за активна защита срещу вражески противотанкови оръжия.

Фронталната защита е подобрена с двойна броня на кулата и предната част на корпуса, както и всестранна защита срещу РПГ. Долната част на корпуса е подсилена, за да предпази танка от мини. Това значително увеличи неговата оцеляване в градски бой.

Компонентите на модулната бронирана система са използвани за първи път от Канада в Афганистан.



Въоръжение на Leopard 2



Основното въоръжение на Leopard 2 е 120-милиметровото гладкоцевно танково оръдие Rheinmetall Rh-120, способно да поразява цели с изстрели DM63 на разстояние до четири километра и два пъти повече при използване на противотанкови управляеми ракети LAHAT. Боеприпасите на танка включват 42 снаряда, както и 4750 7,62-мм патрона за двете сдвоени артечници.



Leopard 2 може да изстрелва програмируеми високофугасни боеприпаси. Монтираната на купола картечница MG3 е заменена със стабилизирана дистанционно управляема оръжейна станция FLW 200.



На 22 февруари 2021 г. Германия подписа договор с Израел за закупуване на системата за активна защита Trophy.



Leopard 2 участва в бойни операции в Украйна



След избухването на военните действия в Украйна през февруари 2022 г. Володимир Зеленски поиска американски танкове M1 Abrams и немски танкове Leopard 2.



Първоначално Германия изпрати 14 танка Leopard 2, а по-късно още 100 или повече. Съединените щати обаче не искаха да изпратят танкове M1 Abrams на Украйна, тъй като високите им разходи за поддръжка надвишаваха възможностите на украинската армия.



В крайна сметка Съединените щати отстъпиха и прехвърлиха 31 танка M1 Abrams на Украйна, заедно с немски Leopard 2. Двата най-добри танка в света обаче срещнаха трудности в Украйна, не заради характеристиките си.



Както се очакваше, украинските войски, натоварени с обслужването на танковете Leopard 2, не бяха подготвени за необходимата поддръжка. Поддръжката на Leopard 2 е трудна задача, особено поради сложната му система за управление на огъня и мощния V12 дизелов двигател с два турбокомпресора. Това изисква специално обучени техници и специализирани инструменти, както и способността за работа под постоянна заплаха от дронове.



Украинските въоръжени сили и комбинираният подход



Освен това украинските военни не използват интегрирания подход, използван от германската и американската армия. Този подход изисква координация на различни видове въоръжени сили в рамките на една операция, за да се постигнат най-добри възможни резултати.



Leopard 2 е проектиран да се използва заедно с въздушна поддръжка и комбиниран бой на пехота и бронирани машини. Руснаците обаче са създали многослойна отбрана, което води до "война на изтощение".



При тези условия Leopard 2 и M1 Abrams често действат независимо, което ги прави изключително уязвими за противотанкови ракети и удари с дронове.



Основният боен танк остава ключов елемент от съвременната наземна война, съчетавайки огнева мощ, мобилност и защита, за да доминира на бойното поле.



Танковете остават актуални и незаменими за наземни бойни действия, въпреки уязвимостта им към съвременните противотанкови оръжия и удари с дронове – особено в Украйна.



"Леопард 2" остава изключителен танк, един от най-добрите в света.



За автора:



Стив Балестриери е колумнист по националната сигурност. Служил е като офицер и юрисконсулт в специалните сили на армията на САЩ. Освен че пише за отбраната, той отразява NFL за PatsFans.com и е член на Pro Football Writers of America (PFWA). Неговите статии редовно са публикувани в много военни издания.



Превод и редакция: Епицентър.БГ