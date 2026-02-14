Изплуваха нови неизяснени подробности по случая "Петрохан"
Дванадесет дни след началото на трагедията „Петрохан”, разследването продължава да изважда нови детайли за затворената общност на Ивайло Калушев. Посочваме нов детайл от мястото на събитието - черен микробус, паркиран в близост до блокирания път към хижата. По информация на NOVA превозното средство е било ползвано от организацията на Калушев и често е шофирано от Ивайло Иванов, чието тяло бе открито в изгорялата сграда. Съществуват обаче противоречиви данни дали криминалистите са извършили оглед на този автомобил.
От разпитите, с които NOVA разполага, свидетелят В.А., който е живял с Калушев в продължение на 7 години, включително и в Мексико, описва Ивайло Калушев като „Лама” или „Гуру”. „Думата му беше като закон, не се оспорваше никога”, твърди свидетелят. В показанията си той споменава и за сексуален контакт, иницииран от Калушев, както и за неговото отношение към самоубийството. Според разказа, лидерът на групата е смятал самоубийството за „нещо лошо”, но е споделял, че ако би го направил, би избрал „изстрел в главата с пистолет”.
Нови факти изплуват и около въоръжението на групата. През май 2023 г. Калушев, Иванов и Златков са предоставили на полицията в Монтана свое оборудване - реплики на огнестрелни оръжия, използвани за военни игри и тренировки в недовършена сграда в града. При огледите на самата хижа „Петрохан” обаче са намерени множество реални оръжия и гилзи, а пред входа са открити три пистолета и карабина.
Бащата на загиналато 15-годишно момче, Яни Макулев, също е дал показания пред разследващите. Той изразява сериозни съмнения относно автентичността на видеозаписите от „самоубийството” на тримата в хижата, които изтекоха в интернет пространството. Макулев е видял сина си за последно през ноември, когато е отишъл в хижата.
Периметърът около хижа „Петрохан” остава строго блокиран от полицията.
