Близките на Ивайло Иванов запазват мълчание, прощават се с него без ритуали

Ивайло Валентинов Иванов, един от убитите край хижа "Петрохан" на 10 май тази година щеше да навърши 50 години. Родителите му са стари граждани в Монтана. Майка му е детската учителка Антоанета Атанасова. Баща му Валентин Иванов работил като ОТК в авиоремонтния завод в Монтана. И двамата изпитват дълбока скръб от непрежалимата загуба. Решили са да се простят с него без ритуал, не са издали и некролог. Не знаят кога ще получат тялото на сина си.

Те се отказаха да разкажат за него и за добрите му качества, които биха го представили в друга светлина. Смятат, че синът им е очернен. Живял е в САЩ, Канада, Мексико и др.

Знаел е 7 езика. Негов познат дори казвал: „Толкова е интелигентен Ивайло, че се срамувам да разговарям с него." Винаги, където и да е бил по света, поддържал връзка с роднините си.

Според директора на ОД на МВР – Монтана старши комисар Пламен Томов, той е имал разрешение за 16 оръжия от РДВР, те са били за охрана за Националната агенция за контрол на защитените територии, в която са десет души. Възможно е да са били дадени по една пушка с две цеви и така се броят по три позиции, което означава общо 5 оръжия, обясни полицейският шеф в Монтана.

Ивайло Иванов не е познат сред адвокатската колегия в Монтана. Не е стъпвал в съда по дела.

Проверка в регистъра на българските адвокати показва, че Ивайло Иванов не фигурира сред вписаните практикуващи адвокати, пише "24 часа".





