Рубио: САЩ не се опитват да се откъснат от Европа, а да вдъхнат нов живот на старото приятелство

САЩ не се опитват да се откъснат от Европа, а да вдъхнат нов живот на старото приятелство, заяви държавният секретар Марко Рубио в реч на Мюнхенската конференция по сигурността, предаде БТА.

В речта си Рубио наблегна на отколешните исторически връзки между Америка и Европа. "САЩ и Европа трябва да посрещат предизвикателствата заедно", подчерта той, като напомни, че някога Ню Йорк се е казвал Ню Амстердам.

"Но Вашингтон иска съюзниците му да бъдат силни, за да може никой противник да не посмее да ги подложи на изпитание", подчерта държавният секретар на САЩ.

"В епоха на заглавия за края на трансатлантическата ера, ви казвам, че това не е нито нашата цел, нито нашето желание", увери Рубио.



