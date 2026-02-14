Българските олимпийци днес, 14 февруари
Алпийски ски
11:00 - мъже, гигантски слалом, I манш: Калин Златков (по БНТ 3 и Евроспорт 1)
Биатлон
15:45 - жени, 7,5 км спринт: Мария Здравкова, Лора Христова, Милена Тодорова, Валентина Димитрова (по БНТ 3 и Евроспорт 1)
Ски скокове
19:45 - мъже, голяма шанца, I кръг: Владимир Зографски (по БНТ 3 и Евроспорт 1)
Още по темата:
- » Шведски триумф в ски бягането на 10 км, Калина Недялкова - на 87-о място от 111 състезателки
- » МОК цензурира каската на украински спортист с лицата на жертви от войната
- » Вижте пълната ТВ програма на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026
Коментирай
Най-четено от Спорт
10 бг спортисти стартират на Олимпиадата днес, ето в колко часа09:15 08.02.2026 | Спорт
Браво, момиче! Лора Христова донесе втори медал за България от Олимпиадата16:24 11.02.2026 | Спорт
Последно от Спорт