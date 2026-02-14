  • Instagram
Бургас: +9 / +14
Пловдив: +8 / +12
Варна: +7 / +13
Сандански: +11 / +14
Русе: +7 / +11
Добрич: +7 / +11
Видин: +8 / +11
Плевен: +5 / +10
Велико Търново: +5 / +10
Смолян: +2 / +6
Кюстендил: +8 / +12
Стара Загора: +6 / +10

Българските олимпийци днес, 14 февруари

Българските олимпийци днес, 14 февруари

Оlympics.com
Алпийски ски

11:00 - мъже, гигантски слалом, I манш: Калин Златков (по БНТ 3 и Евроспорт 1)

Биатлон

15:45 - жени, 7,5 км спринт: Мария Здравкова, Лора Христова, Милена Тодорова, Валентина Димитрова (по БНТ 3 и Евроспорт 1)

Ски скокове

19:45 - мъже, голяма шанца, I кръг: Владимир Зографски (по БНТ 3 и Евроспорт 1)

