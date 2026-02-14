Демерджиев: Документи за Петрохан изчезват, заличават се следи

“Аз знам за две учения, които са през 2025 година – през април и май. Знам и за ползването на дрон малко по-късно същата година, но не знам как установяваме през 2023 година да е имало документ“.

Това заяви пред bTV бившият вътрешен министър Иван Демерджиев По-рано в петък от вътрешното министерство потвърдиха информацията, че МВР е провеждало учения съвместно със служители на НПО-то на Ивайло Калушев през 2023 г.

Според изявлението на МВР документите от 2023 г. са единствените открити данни в ОДМВР-Монтана за съвместни обученията с Националната агенция за контрол на защитените територии. Учението е проведено на 3 май 2023 г. в изоставена сграда в град Монтана, като преди това е бил направен контакт с представители на НПО-то за предоставяне на оборудване, съобщиха по-рано днес от МВР.

Иван Демерджиев призова в бъдеще "нормален вътрешен министър" да извади цялата информация по случая "Петрохан" - да покаже записите от камерите на обществото, както и всички документи по казуса.

"Само се надявам пожарът, който се случи днес във Враца (бел. ред. в петък - в Окръжната следствена служба в града), да няма връзка с това, защото до мен достига информация, че доста документи започват да напускат различни институции и да се заличават следи", каза бившият вътрешен министър.

„Няма засегнат шкаф с документи, както първоначално е обявено от някои медии“, категоричен беше преди това комисар Кирил Василев от местното МВР. След пожара и от прокуратурата заявиха, че при пожара не са горяли документи от делото "Петрохан".

На въпрос откъде знае, че през 2025 година е имало две учения, Демерджиев отговори:

„Аз бях министър 10 месеца, познавам 50 хиляди души в системата, които ми вярват. Имат ми доверие и ме познават. Така че, знам много неща."

Затова какво е правено по време на тези учения, бившият министър заяви:

"Да обяснят тези, които са ги правили и тези , които са управлявали МВР – те ще ви разкажат, ако имат доблестта да ви разкажат, разбира се, вместо да говорят за другите, ще разкажат за себе си."





