The New York Times: САЩ засилват натиска върху Украйна, за да отстъпи Донбас

Администрацията на президента на САЩ засилва натиска върху Украйна за отстъпки по отношение на Донбас в полза на Русия и за приключване на конфликта до началото на лятото. Това съобщава The New York Times, позовавайки се на източници сред длъжностни лица, информира "Фокус".



Все още не е ясно до какво са готови да стигнат САЩ, ако Киев не се поддаде на натиска. Украйна се опитва да намери баланс между удовлетворяването на американските очаквания и избягването на "неприемливи компромиси" по отношение на територията и други въпроси, се посочва в статията.



Президентът на Украйна Володимир Зеленски, както пише NYT, счита, че Вашингтон оказва по-голям натиск върху Киев, отколкото върху Москва. В същото време той ясно даде да се разбере, че Украйна трябва да направи всичко възможно, за да може администрацията на Тръмп да остане ангажирана в мирния процес.



В същото време украинският депутат Ярослав Юрчишин заявява, че администрацията на Тръмп е заплашила Киев да се оттегли от преговорния процес, ако Украйна не е готова на компромис, включително чрез провеждането на избори, се посочва в статията.



Следващата среща на делегациите на Русия, САЩ и Украйна ще се състои в Женева на 17-18 февруари, съобщи представителят на руския президент Дмитрий Песков.