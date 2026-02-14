Неофициално: Ето кои са министрите в новия служебен кабинет

Развръзката за новия служебен кабинет на България се очаква да настъпи до пет дни. Андрей Гюров трябва да представи своите министри пред президента Илияна Йотова до 19 февруари, тя да издаде указ, а в последствие новият кабинет да положи клетва пред Народното събрание.



Кои имена се спрягат за изпълнителната власт у нас, информира бТВ:



С голяма степен на сигурност се знае, че вицепремиер ще бъде Румяна Бъчварова. Тя е заемала този пост в кабинета на Бойко Борисов, била е и начело на МВР.



За вътрешното министерство се спряга Емил Ганчев, бивш заместник-министър.

За министерството на правосъдието се готви бившият заместник-министър в кабинета на Кирил Петков - Емил Дечев.

За отбраната се твърди, че изборът на Гюров е бившият министър на отбраната на Иван Костов - Бойко Ноев.



Министерството на външните работи се поема от дама, а коя е тя ще разберем в четвъртък. Но - това ще е или също бивш министър на Иван Костов в лицето на Надежда Нейнски, или бивш министър на Симеон Сакскобургготски в лицето на Гергана Паси.



В икономиката също изборът е между двама бивши министри - Трайчо Трайков при Бойко Борисов и Даниела Везиева при Стефан Янев.

Министерство на образованието се поема от бившия заместник-министър Наталия Митева.



Поста си в кабинета "Гюров" се очаква да запази един министър от БСП това е Борислав Гуцанов - на труда и социалната политика.

Бившият заместник-министър на финансите Георги Клисурски пък се очаква да поеме държавната хазна.



И още бивши министри се завръщат - Асена Сербезова в здравеопазването, Юлиян Попов в екологията, Иван Шишков в МРРБ, Александър Николов – в енергетиката, Милена Стойчева в иновациите.