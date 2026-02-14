Сатурн и Нептун в Овен от 14.02 до 1.04: Ражда се нов световен ред

В първите часове на 14 февруари Сатурн – пазителят на кармата, времето и структурата прекрачи прага на знака Овен. Там го очакваше Нептун - старият му приятел и пазител на мечтите. До 1 април двамата ще водят тихи, но съдбовни разговори за бъдещето на планетата и човешкия път.

Срещата им в първите градуси на Овена е като древен код, отключен във времето – портал към нови измерения на съзнанието и еволюцията. Вратите се отварят не за избрани, а за всички, готови да вървят напред.

Всеки човек носи своята искра. Всеки е незаменима частица от пъзела на новото време – призван да създава добро, да разпръсква светлина и да оставя следа.

Настъпва епохата на новите лидери. Те ще бъдат родени от гласа на народа и ще носят духа на промяната. Фалшът ще загуби блясъка си, измамата ще бъде разкрита, а пошлото – изоставено по пътя назад.

Овенът – първият огън в зодиака, локомотивът на живота ни повежда към нов свят. Дава ни време и смелост да сътворим нови закони, нов морал, нови правила за живот.

Нептун сваля розовите очила и заменя илюзиите с осъзнатост.

Сатурн напуска дълбоките води на Риби и стъпва уверено на пристанището на Овена, насочвайки се към масата на преговори, където бъдещето се изковава.

Теми, които ще звучат в този космически диалог:

прекратяване на съюзи с лидери, забравили смисъла на доброто;

търсене на водачи, които да бъдат светлина, а не сянка;

среща между утопията и реалността;

разобличаване на илюзиите;

раждане на нови социални идеи;

пречистване на духовните практики;

преоценка на духовните водачи;

грижа за природата като свещен дълг;

нови хоризонти в медицината и лечението.

Най-силно ще усетят този съвпад родените в първа декада Овни, Близнаци, Лъвове, Стрелци и Водолеи. Пред тях се отваря нов път – възможност за смели начала и съдбовни промени. За тях е дошло време да повярват в себе си и бъдат уверени в изборите си.

Раците, Везните и Козирозите от първа декада ще бъдат изпитани в търпението си. От тях ще се иска устойчивост, вярност към каузите и смелост да защитят онова, което има смисъл. Те могат да очакват приключване на стари програми в личен и/или професионален план.

Рибите и Телците, няма да бъдат засегнати от движението на тези планети и ще се радват на спокойствие.

Девите и Скорпионите, нямат повод за тревоги. Те могат спокойно да продължат заниманията си.

Нека този период донесе яснота, смисъл и вътрешен мир.

Астролог Венета Матева

