Подробен седмичен хороскоп от 16 до 22 февруари за всяка зодия

Овен

В началото на седмицата при Овните може да се оформи доста нестабилна финансова ситуация. Това се отнася особено за онези, които имат кредити и чиято заплата в голяма степен отива за изплащане на лихви по дълговете. Работата е там, че може да ви забавят изплащането на поредната заплата или неочаквано да се наложи да понесете значителни допълнителни разходи, което да удари по бюджета ви. Въпреки това ще бъдете способни да се мобилизирате и да действате максимално оптимално. Най‑важното е да действате по план и да не се отклонявате от него. В средата и втората половина на седмицата се засилва потребността от почивка. Постарайте се да не планирате много задачи и се настройте на спокоен и отпуснат начин на живот. Това е добро време за подобряване на отношенията в семейството, с роднини и близки. Ако отделите основното си внимание на семейните дела, близките ще ви бъдат благодарни и при нужда ще окажат помощ. Това е добро време за планиране в семейния живот, за определяне кога и какво трябва да се купи. Също така това е подходящо време за четене на детективи или книги по психология — това ще ви помогне да развиете своите интелектуални способности. Въпреки заетостта си се старайте да намирате време и място, за да останете насаме.

Телец

В началото на седмицата животът на Телците може да бъде изтъкан от противоречиви тенденции. На първо място ще почувствате засилена потребност да поживеете за себе си, без да си отказвате нищо. Но това може да бъде проблематично за онези, които са в брак и имат задължения към други хора. Вашият партньор също иска нещо за себе си и често това може да става за сметка на вашите лични интереси. В крайна сметка противоречията се свеждат до търсене на баланс между собствените интереси и интересите на хората, с които живеем и които са ни близки. Средата и втората половина на седмицата се подреждат успешно за общуване с познати, приятели, роднини и съседи. Възможно е да ви въвлекат в чужди дела и грижи, да ви помолят за информационна или друга подкрепа. Не бива да отказвате помощ, защото при нужда и те ще могат да помогнат на вас. Възможно е да ви поканят да прекарате весело време в компания на приятели в клуб. Това е и време за запознанства с необичайни творчески личности, които впоследствие могат да станат ваши приятели. Интересно ще се развива виртуалното общуване в сайтове за запознанства и тематични форуми. Като цяло този период предразполага към успешно придвижване към поставената цел.

Близнаци

В началото на седмицата на Близнаците се препоръчва да прекарват повече време в семейна среда, с близки роднини. Отношенията в семейството не обещават особена топлота и грижа, но това е добро време за изпълнение на домашни задачи и дела със съвместни усилия. Обърнете специално внимание на здравето си. Възможно е имунитетът ви да бъде отслабен, което да доведе до склонност към простудни заболявания. Полезно е да посетите баня или сауна. Средата и втората половина на седмицата са много продуктивни за решаване на финансови и материални проблеми. На текущата работа ще можете да увеличите производителността си благодарение на повишаване на професионалното майсторство. Препоръчва се да полагате максимални усилия за развитие на професионалните си способности — това е най‑успешната посока за вашата реализация. Ще можете много бързо да придобиете необходимите професионални умения и така да повишите доходите си. Това е и прекрасно време за големи покупки. В същото време прекалената концентрация върху материалните въпроси може да измести на заден план отношенията с близките. Постарайте се покрай професионалните дела да не забравяте да кажете топла дума или да се погрижите за близките си.

Рак

В началото на седмицата при Раците може да се засили напрежението в отношенията с приятели и любими хора. Сдържайте собственическите си инстинкти и бъдете по‑внимателни към тези, които обичате. При възникване на неясноти се старайте да разговаряте с партньора, обсъждайки всички проблемни въпроси. В хода на конструктивен диалог потенциалните напрежения ще могат да бъдат премахнати и няма да останат основания за конфликти. Звездите обаче не ви съветват да прекарвате много време в развлечения. Средата и втората половина на седмицата може да бъдат свързани с изпълнение на заветни желания. За да получавате радост от живота, трябва да правите нещо реално за осъществяване на мечтите си. Необходимо е да помните, че сега всичко е във ваши ръце. Само вие, и никой друг, сте отговорни за това, което имате. Препоръчва се да си поставяте мащабни задачи и смело да се заемате с изпълнението им. Благодарение на засиления творчески потенциал и интелектуална активност ще можете успешно да намирате решения в най‑сложните и заплетени ситуации. Това е прекрасно време за саморазвитие и самообразование. Можете да започнете самостоятелно да изучавате всичко — от чужди езици до програмиране.

Лев

В началото на седмицата Лъвовете може да се сблъскат с неблагоприятни външни обстоятелства. Възможно е да станете участници в конфликтна ситуация и да бъдете принудени да отстоявате позицията си. Постарайте се обаче да избягвате конфликтни ситуации и хора, склонни към неадекватно поведение — а такива ще има повече от достатъчно. И само когато ви притиснат и отстъпление стане невъзможно, тогава влизайте в открита борба. Възможно е „бойното поле“ да стане вашият брак или кариера. Старайте се да се държите под контрол. В средата и втората половина на седмицата може да се засили интересът ви към психология, мистицизъм, детективска литература — всичко, свързано със загадъчни явления и търсене на отговори на сложни въпроси. Това е прекрасно време за задълбочаване в духовни практики — йога, цигун, медитации, автогенни тренировки, мантри и други методи за самопознание и саморегулация. Също така това е добро време за уреждане на въпроси, свързани с дългове. Може да успеете да договорите преразглеждане на графика за погасяване на задълженията при по‑изгодни за вас условия.

Дева

В началото на седмицата Девите може да имат много грижи и занимания, свързани с поддържане на ред в домакинството. Възможно е познати или роднини често да се обръщат към вас за помощ и да се окажете въвлечени в дела, които нямат пряко отношение към вас. Постарайте се да възпрепятствате подобна тенденция, защото така лишавате себе си от възможността да решите собствените си проблеми. Ако наемате помощници в дома (домашна помощница, бавачка или гледачка), отношенията с някого от тях може да се влошат и да останете без помощ. Средата и втората половина на седмицата са благоприятни за хармоничен брачен съюз. Може да почувствате потребност от обновяване на приятелските и други контакти. Ще ви привлича всичко ново, необичайно, свързано с бъдещето и перспективите. Потребността от безгрижно прекарване на времето може да доведе до занемаряване на делата. Затова вероятно ще прекарвате много време в компанията на приятели, в клубове. Характерна особеност на тези дни е търсенето на единомишленици — хора, които се вълнуват от същите въпроси като вас. Затова може да прекарвате часове в клубове по интереси или в интернет — във форуми и общности.

Везни

За Везните, които преживяват период на влюбеност, тази седмица ще бъде като вулкан. Отношенията с любимия човек могат често и понякога радикално да се променят, преминавайки от една крайност в друга. Постарайте се да не смесвате любовните отношения с приятелските, не организирайте приятелски събирания заедно с любимия човек. Възможно е партньорът да не пожелае да ви „дели“ с приятели, проявявайки собственически инстинкти. Средата и втората половина на седмицата благоприятстват деловата активност. Може да станете забележима фигура. Ще ви се струва, че всяка ваша стъпка не остава незабелязана и че околните постоянно ви обсъждат. Възможно е тези усещания да имат реална основа. Трябва да ви успокоява фактът, че нищо лошо не се говори за вас. Напротив - това е време на растяща популярност и авторитет. Не е изключено ръководството да обърне внимание на вас, което да доведе до положителни промени в кариерата. Това е добро време за започване на сериозни творчески проекти, разчетени за дълъг срок. Работата, започната през тази седмица, ще се движи бавно, но уверено по курса, който сами сте си определили.

Скорпион

В началото на седмицата семейните и брачните отношения на Скорпионите могат да бъдат доста нестабилни. Възможно е да не получите подкрепа и одобрение за своите инициативи от партньора или, обратно — самите вие да се противопоставите на негови идеи. Най‑вероятната тема за противоречия е свързана с това как трябва да се подреди жилището. Вашите вкусове и представи за домашен уют може да се окажат диаметрално противоположни. Друга напрегната тема може да бъде свързана с влошаване на отношенията с близки роднини или родители. Средата и втората половина на седмицата може да бъдат свързани с интелектуален подем. Ще преуспеете в учението, включително и в самостоятелното изучаване на нещо. Студентите и учениците ще могат лесно да наваксат пропуснатото и да затвърдят материала. Един от водещите мотиви може да стане девизът: „Искам да знам всичко!“. Това е изключително успешно време за пътувания с цел разширяване на кръгозора, изучаване на чужд език и запознаване с етническите, културните и религиозните особености на други народи.

Стрелец

В началото на седмицата Стрелците могат лесно да се отклонят от пътя си, ако позволят да бъдат погълнати от дребни и суетни въпроси. Ако имате цел и сте готови да направите много за нейното постигане, съсредоточете се само върху това. Но това няма да е лесно, защото често ще се обръщат към вас с молби и въпроси, а вие може да изгубите много време в чужди дела. Втората тема, на която трябва да обърнете особено внимание, е вашето енергийно ниво. Подреждането на дневния режим може да се отрази положително на самочувствието ви. Средата и втората половина на седмицата изглеждат много благоприятни за подобряване на отношенията в семейството. Това важи особено за големи семейства, в които под един покрив живеят представители на различни поколения: баби, дядовци, родители, вие самите, както и деца и внуци. Ако на дневен ред стои тема за наследство, на семейния съвет може да се обсъждат тези сложни въпроси — шансовете разговорите да преминат мирно и да доведат до съгласие са високи. Това е и добро време за оформяне на ипотечен кредит, ако е необходимо. Много семейни дела ще се изпълняват заедно, лесно, дружно и с настроение — например генерално почистване на дома.

Козирог

Стремежът на Козирозите към притежание в началото на седмицата може да доведе до големи разходи. При пазаруване може да купувате дори неща, които не са ви необходими. Звездите съветват тази седмица да не харчите много пари за подаръци на любимите и децата. Помнете, че любовта ви към тях се измерва не толкова в похарчени средства, колкото в грижа и внимание. Освен това това не е най‑доброто време за финансови разходи, свързани с развлечения и удоволствия. Средата и втората половина на седмицата благоприятстват хармонията в брачния съюз. Ще можете спокойно и мирно да обсъждате с партньора най‑острите въпроси, които съвсем наскоро са могли да ви вкарат в жесток клинч без надежда за примирение. Именно сега може и трябва да повдигате теми, за които сте предпочитали да мълчите, предвиждайки остра реакция. Очакват се интересни пътувания, срещи, контакти. Може да получите добри новини чрез телефонно обаждане или електронна поща. Учението върви успешно при студенти и ученици. В резултат ще бъдете в течение на всички новини в обкръжението си. Такава осведоменост ще ви позволи да се ориентирате правилно и да постигате целите си по най‑краткия път.

Водолей

Началото на седмицата може да премине при Водолеите в динамичен и доста нервен ритъм. Основните източници на безпокойство ще бъдат вие самите и вашето семейство. Възможно е да ви се прииска да действате независимо от мнението на членовете на семейството. Това е особено характерно за младите хора, които периодично се опитват да се откъснат от родителското влияние. Но щом опитате да го направите, върху вас може да се стоварят неприятности. Старайте се да не влизате в конфликт там, където може просто да изчакате, а после да направите нещата по своя начин. Средата и втората половина на седмицата може да бъдат свързани с успешна реализация в деловата активност. Това е време за укрепване на здравето и повишаване на работоспособността. Може да си поставяте напрегнати планове и енергично да се заемете с изпълнението им. В този случай в края на седмицата сами ще се изненадате колко много сте успели да свършите. Това е прекрасно време за подреждане на жизнения ритъм. Ако анализирате на какво отива времето ви през деня, със сигурност ще можете спокойно да изключите ненужните занимания. Това е добро време за започване на диета с цел оздравяване, пречистване на организма и избавяне от излишно тегло.

Риби

В началото на седмицата Рибите могат да бъдат претоварени с контакти. И то с такива контакти, които всъщност не са ви нужни. Работата е там, че други хора могат да ви въвлекат в информационен водовъртеж със своите молби и въпроси. Така или иначе, сега лесно можете да се подхлъзнете в празна суета, която няма да ви донесе нищо положително, а само ще ви изнерви. Отношенията с някои познати и приятели могат да се влошат. Неблагоприятно се подреждат кратките и дългите пътувания, особено ако използвате личен автомобил. Възможни са повреди по пътя, често попадане в задръствания и глоби за нарушения на правилата за движение.

Средата и втората половина на седмицата са благоприятни за промяна на имиджа. Може да се подобри самочувствието ви, а настроението ще бъде предимно оптимистично. Засилват се интелектуалните и творческите способности. Можете да участвате в спортни състезания, творчески конкурси, викторини. Влюбените ще преживеят разцвет на романтичните отношения — това е време на приятни изненади, любовни признания, подаръци. Възможно е да почувствате, че в живота ви се връща усещането за празник и радост.