Поверия и ритуали за Свети Валентин

Свети Валентин е най-романтичният ден от годината. Милиони хора подаряват романтични картички, цветя и шоколадови бонбони на своите близки.

Ако сте суеверни, то трябва да знаете кои са нещата, които трябва да избегнете да правите, особено ако все още чакате вашият „специален човек“ да се появи.

Сутринта на 14 февруари



Обърнете внимание на първата птица, която видите в този ден, тъй като тя може да ви подскаже за вашата бъдеща половинка:

Ако видите врабче, ще се ожените/ омъжите за беден човек



Ако видите стърчиопашка, ще ударите късмета с милионер



Кос, летящ в небето, подсказва, че започнете връзка за моряк



Ято гълъби обещава дълъг и щастлив брак



Ако обаче срещнете бухал или кълвач рано сутринта, ви е писано да останете необвързани

Цветята



Ако партньорът ви подари голям букет от рози за Свети Валентин, обърнете внимание на цвета им:

Червените рози символизират вечна любов и страст, докато розовите рози означават възхищение и признателност - идеални за ранните етапи на една връзка



Жълтите рози отразяват приятелство и щастие



Оранжевите рози внушават желание и ентусиазъм



Лилавите рози представляват любов от пръв поглед



Белите рози често се подаряват, за да предадат симпатия, но те могат да символизират и любов



Черните рози могат да символизират обсесия и дълбока връзка

Какво казва храната?



Започнете да рецитирате имената на потенциални партньори, докато завъртате дръжката на ябълка. Името, което ще изтегли, ще бъде името на човека, за когото ще се ожените.



Ако искате да разберете повече, разрежете ябълката наполовина и пребройте семките, за да разберете колко деца ще имате.



Вярва се, че ако момиче сложи стръкче ароматен розмарин под възглавницата си, ще види в съня си мъжа, за когото ще се омъжи.



Смятало се е, че пет дафинови листа – по един забоден във всеки ъгъл, а петият в средата – имат подобен пророчески ефект.



През 18-ти век се е казвало, че ако изядете яйце в навечерието на Свети Валентин, ви е гарантирано, че когото да сънувате в тази нощ, ще ви заведе до олтара на следващата година. За да бъде това ефективно, трябвало да сварите яйцето, да издълбаете жълтъка, да запълните дупката със сол и да изядете цялото, включително черупката. И трябва да мълчите до сутринта!

Валентинки



Викторианците смятали за лош късмет да се подпишеш с името си на картичка, която изпращаш за Деня на влюбените. Вместо това мистериозно подписвали любовните си писма с „целувки“ или „от твоя таен обожател“.

Ако получите неподписана картичка и се надявате, че е от любимия човек, запишете неговото и вашето име на лист хартия, поставете го под възглавницата и произнесете следната поема преди лягане: „Ако този, който е изпратил тази Валентинка, е посочен по-горе заедно с моето име, моля ви, добри светии, чрез този стих да разбера божественото му име.“

Други ритуали и поверия



Четирилистните детелини са символ на късмет в множество култури, но намирането на такава в обувката ви в сутринта на празника увеличава възможностите ви. Вярва се, че необвързаните дами, които направят това, ще бъдат отведени до любовта на живота си в този ден.

Избягвайте близките гори или паркове, защото ако видите катерица на Свети Валентин, не ви очаква нищо добро. Казва се, че това символизира брак със скъперник.

Поговорката „носи сърцето си на ръкава“ произлиза от средновековен ритуал за Свети Валентин, при който имената на стари моми били хвърляни в шапка за романтична томбола. След това всеки от ергените в града си избирал име, носел го на ръкава си в продължение на седмица и приемал тази дама за своя Валентинка. Много двойки се бракували седем дни по-късно!