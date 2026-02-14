Слънчева и по-топла събота, но привечер идват нови валежи

През деня в събота ще преобладава слънчево време. Ще се затопли, а южният вятър ще се усили. Ще започне повишение на температурите, като максималните ще бъдат между 10° и 15°С, по-топло в Централна Северна България – до 15–16°С. Към края на деня от запад облачността ще се увеличава и привечер в западните райони ще завали дъжд.

Времето в София

Ще бъде чудесно за разходки и туризъм. В столицата ще бъде слънчево и топло. Минималните температури ще бъдат около 3–5°С. Южният вятър ще се усили и ще започне повишение на температурите, като максималните ще бъдат между 12° и 15°С. Следобед и привечер ще започнат слаби валежи от дъжд.

Времето по планините

Ще бъде подходящо за разходки и туризъм, но бъдете внимателни по високите върхове, тъй като заради затоплянето снежната покривка ще бъде нестабилна и ще има опасност от лавини. Времето ще бъде слънчево и ще се затопли. Следобед се очаква влошаване на времето – облачността ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд. Първоначално над Рило-Родопския масив и Западна Стара планина ще завали дъжд, а над около 1800–2000 метра – сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра – около 4°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

Времето на Балканите

Нов циклон ще приближава полуострова и ще бъде основният фактор за облачното и дъждовно време по Адриатическото крайбрежие. Очакват се и гръмотевични бури. По-късно валежите ще обхванат Централна Гърция, Албания, Северна Македония, Сърбия и Западна България. Дъждовно ще бъде над крайните западни райони на полуострова.

ПРОГНОЗА: Имре Дузмат, Meteo Balkans