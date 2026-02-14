Честваме Трифон Зарезан: Какви са традициите и поверията

Трифон Зарезан е един от най-хубавите празници в народния ни фолклор, чийто традиции българите са съхранили, през вековете.

Всяка година, на 1-и Февруари, българската православна църква чества паметта на светия мъченик Трифон – покровител на лозарите, виното и кръчмарите. Празникът се отбелязва в цикъл от 3 дни: Трифоновден – на 1-и Февруари, Сретение Господне – на 2-и Февруари и Свети Симеон – на 3-и Февруари. Трифон Зарезан е известен още и като

Денят на лозарите, соколарите и градинарите и въпреки църковния календар, по стара традиция хората продължават да го отбелязват на 14-ти Февруари.

Каква е връзката между Трифон Зарезан и виното?

Вярва се, че Свети Трифон е въплъщение на боговете Дионисий, Бакхус, Сабазий и други. Твърди се, че култът към виното датира още от времето на траките, защото те вярвали, че именно то помага на жреците да се свържат с боговете. Любовта и възхищението към виното обаче били известни и на другите народи.

В българския фолклор са известни няколко легенди, които разказват за връзката между Свети Трифон и винопроизводството. Една от тях разказва, че Трифон е признат за Покровител на лозарите, защото самият той е бил лозар. Друга легенда обаче описва Трифон като братът на Света Богородица, който зарязвал лозите, когато Дева Мария минавала покрай тях на път за молитва с новородения Иисус.

Какво символизира виното?

В българските народни вярвания виното и хлябът са толкова чисти и свети символи, че не могат да бъдат използвани за магии или злонамерени действия, а напротив - смята се, че прогонват злите сили. В някои обичаи например се оставя чаша вино за починалите близки или се използва, за да се благослови нов дом или началото на строежа му.

На Трифон Зарезан виното не е просто напитка, а знак на живот и благословия. С него се поливат лозята, с него се вдигат наздравици, а според вярванията то носи здраве и късмет на дома.

Какви са обичаите и ритуалите на Трифон Зарезан?

По традиция рано сутринта на Трифон Зарезан, стопанката на всеки дом омесва хляб, а след това приготвя печено пиле или кокошка, което най-напред трябва да свари, а след това да напълни с ориз или булгур и да изпече на саджак – метален триножник за огнище. Така приготвеното ястие, заедно с хляба и една бъклица с вино се слагат във вълнена торба. Това са нещата, които мъжете, който на този ден отиват на лозето, трябва да носят със себе си. Там те се прекръстват, отрязват по три пръчки от три главини и отново се прекръстват, а след това с донесеното вино поливат лозите. Този ритуал се нарича „зарязване“. Според обичая, след него мъжете се събират да празнуват, като правят обща трапеза на която нареждат донесените обредни ястия и вино. Така събрали се, те избират един от тях за цар на лозята.

Ритуалът за избора му се изпълнява от най-стария и уважаван лозар, който поставя китка в средата на масата и казва: „Който е честит, нека вземе китката и да бъде цар“. Обикновено тази чест се пада на най-опитния лозар. Вече избран за такъв, на главата му се поставя венец от подрязаните лози, които той благославя за хубава и богата реколта. След изпълнението на този ритуал, всички лозари качват своя цар на ръце и го носят до селото, където бива посрещнат от жените на всяка къща, които изнасят вино от своя дом и дават на царя да отпие от него. След като благославя всички, царят сяда на официалната трапеза в дома си и посреща гости от цялото село.

Поверия за Трифон Зарезан

Вечерта преди празника, са гадае по въглените в огнището, каква ще е годината. Същата вечер задължително се почистват комините, за да не пада реса на лозята.

Ако дадете пари назаем в този ден - цяла година ще давате.

Ако вземете пари - цяла година ще вземате.

Наблюдава се и времето – ако денят е слънчев, очаква се плодородна година; ако вали или има силен вятър, реколтата може да бъде по-слаба.

Първите два дни след 14 февруари наричаме „трифунци“ - те носят особена енергия и сила. Според поверията жените не бива да режат с ножица, да шият или плетат – вярва се, че така „се отваря устата на вълка“ и може да се навреди на добитъка или реколтата.

В Румъния празникът се нарича „Трифон на червеите и гущерите“, като през деня не се работи, за да са плодородни посевите.

В Гърция жените месят колачета, които търкулват из градината или лозето и казват - „Трифоне, плодородниче, ела в лозето ми и в нивата ми, да ядем и да пием“.