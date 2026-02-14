Голяма Задушница е, вижте какво (НЕ) се прави

Според православието три са задушниците през годината. Освен Голямата или Месопустна, почитаме паметта на мъртвите още на Черешова и на Архангелова задушници.

Тази година Голяма задушница е днес - 14 февруари (събота). Това е денят, в който православните християни отдават почит на своите починали близки.

Тя винаги се отбелязва в съботата преди Месни заговезни.

Наричана също Вселенска Задушница, този ден е специален, защото включва и възпоменание за душите на хората, които са починали внезапно – по време на далечни пътувания, при бедствия или в обстоятелства, когато близките им не са могли да извършат погребението подобаващо. Това е време за молитва за милост и прошка на техните грехове.

На Задушница се отправят молитви за душите на починалите, църквата извършва служба в тяхна памет, а близките посещават гробовете им. В много региони хората почистват гробовете на своите починали роднини преди празника, украсяват ги с цветя и измиват паметните плочи. В деня преди Голяма Задушница традиционно се подготвяме за отдаване на почит, като приготвяме храна, която ще се раздава с думите "Бог да прости".

Какво задължително се прави на самия ден:

Вярващите посещават гробовете на своите близки, запалват свещи като символ на безсмъртието на душата, кадят с тамян, олицетворяващ молитвата, и изливат вино "на кръст".

На Задушница е традиция да се раздават хляб, варено жито, ястия, дребни сладки и други храни на хора, които се срещат на гробищата, по пътя, на близки или съседи с думите "за Бог да прости". Този обичай е израз на почит към покойните, напомняне за тяхното съществуване и делата им. Той създава усещане за свързаност между живите и онези, които вече са напуснали този свят, символизирайки любовта и вечната памет към починалите близки.

На Голяма Задушница отправяме смирени молитви, търсейки опрощение и покой за душите на нашите починали близки.

Задушница е израз на християнската вяра в безсмъртието на душата и възкресението на мъртвите.

На Задушница обичаят повелява да се раздаде храна и вино, за да се почете паметта на починалите.

Какво НЕ се прави на Задушница?

Една от най-важните забрани на Задушница е подавки в никакъв случай да не се оставят на гроба на мъртвия, тъй като те не са за него, а за останалите живи – за да споменават мъртвия в молитвите си с добро.

Освен това по време на всяка Задушница се слагат общи софри, първата хапка и първата глътка вино от които се поставят на земята, за душите на мъртвите. Това е придружено с думите, които се казват и при раздаването на подавките – "Бог да прости".

Поверия

Вярва се, че ако по време на хранене на общата трапеза около хората се появи пеперуда или мушичка, това означава, че душата на мъртвия се е върнала за кратко, за да навести близките си.

Поради тази причина на доста места е прието на масата да се оставя празно място, за да има къде да седне покойникът. Освен това на Задушница се раздават брашно и сол, които символизират греховете на мъртвия. И се нарича те да се разсипят, както се разсипват солта и брашното.

Работи ли се или не?

На никоя от задушниците не се работи, а жените не бива да перат и да вършат каквато и да било домакинска работа, за да не разгневят душите на починалите.

Подавките

Можете да приготвите или купите всякакви храни за подаване - няма стриктни изисквания какво трябва или не трябва да съдържат. Християните се придържат към правилото, че всеки дава от това, което има. Единственото условие е в тях да има жито, питка и вино, тъй като житото символизира възкресението на Иисус Христов, а питата и виното – неговата плът и кръв.

Добре е в подавките да има различни видове плодове и сладки. На доста места слагат и парченце салам или кашкавал.

От подавките се раздават на всички, дошли на гроба, а също и на други хора, дошли на гробищата, за да почетат близките си, дори и те да са непознати.

Когато раздавате от храната казвате: "Вземете за Бог да прости …” и изброявате име или имена. Когато вземате подавка, отговаряте само "Бог да прости!”. Когато на Задушница се ходи на гробища, не се поздравява с "Добър ден!" или със "Здравей!" Казва се вместо поздрав "Бог да прости!” и се отговаря "Бог да прости!”

От подавките се носи и в църквата.

Изборът на обреди на Задушница не е случаен. Свещта символизира вярата в Иисус Христос, а пламъкът й е символ на безсмъртната душа на човека, която остава да живее и след кончината на тленното му тяло. Тамянът е символ на молитвата към Бог и нейната чистота, а цветята представят добродетелите на мъртвия. От край време се знае, че каденето с тамян прогонва злото, затова се вярва, че колкото по-голям пушек излиза от кандилото, толкова по-далеч ще стоят злите сили.