Разкриха кой е бащата, намушкал децата и майка си в София
За първи път стават ясни конкретни подробности около жестокото престъпление, което разтърси столичния квартал "Подуяне" вчера. След първоначалния информационен вакуум, днес разследващите официално разкриха самоличността на извършителя – 44-годишният Петко Топурски, който погуби собственото си семейство, според информация от GLASnews.

Той е отговорен за смъртта на 21-годишния си син Кръстьо Топурски. Младият мъж е издъхнал от множеството получени прободни рани, като медицинските екипи не са успели да спасят живота му. При бруталната атака бащата е намушкал също 15-годишната си дъщеря Ема и 78-годишната си майка.
След кървавия инцидент 15-годишното момиче е транспортирано по спешност в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Там хирурзите извършиха сложна и продължителна животоспасяваща операция. В момента непълнолетната Ема се намира в Детската реанимация под денонощно наблюдение и интензивни грижи. Възрастната майка на нападателя, която също е получила сериозни порезни и прободни рани в областта на корема и гърдите, е настанена за лечение в столичната болница ИСУЛ.

От Софийската градска прокуратура потвърдиха официално родствената връзка между задържания мъж и жертвите. Срещу Петко Топурски вече се води мащабно разследване за убийството на неговия син, както и за опит за убийство на дъщеря му и майка му.

Към момента 44-годишният мъж е задържан. При ареста органите на реда са установили порезна рана на ръката му, като основната версия е, че той се е самонаранил по време на жестокото нападение. Криминалистите продължават да събират доказателства, за да изяснят конкретните мотиви, довели до безпрецедентната ескалация на насилие в дома на семейството.

