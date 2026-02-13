Катастрофа блокира магистрала „Струма“ към Благоевград

Трафикът на Автомагистрала „Струма“ е затруднен днес следобед, след като стана пътнотранспортно произшествие при км 38 в посока Благоевград, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Инцидентът е довел до ограничаване на движението, като на водачите се препоръчва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.

Пътният трафик временно се пренасочва през пътен възел „Долна Диканя“ и по път I-1 (Долна Диканя–Дупница), докато службите регулират движението и работят по възстановяване на нормалната организация на движение.

На мястото са изпратени екипи на „Пътна полиция“, които контролират преминаването и подпомагат участниците в движението.

Очаква се в следващите часове ситуацията да бъде нормализирана, но шофьорите все още трябва да планират маршрута си внимателно, тъй като могат да се образуват колони от автомобили.