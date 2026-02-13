България в челото по най-застаряло население в ЕС през 2025 г.

Средната медианна възраст на населението на Европейския съюз е достигнала 44,9 години към 1 януари 2025 г. Това означава, че половината от населението на ЕС е било под тази възрастова граница, докато другата половина – над нея, съобщава Евростат.

Най-ниска в ЕС е била тази възраст в Ирландия (39,6 години), Люксембург (39,8 години) и Малта (40 години), а най-висока в Италия (49,1 години), България (47,3 години) и Португалия (също 47,3 години), сочат най-новите публикувани днес данни на европейската статистическа агенция, уточнява БТА.

През 2024 г. страните от ЕС с най-голяма и най-малка медианната възраст на населението бяха в същия порядък.

В ЕС медианната възраст на населението се е увеличила с 2,1 години за периода от 2015 г. Увеличения на показателя са отчетени във всички държави от ЕС, с изключение на Германия и Малта (по -0,4 години във всяка).

Застаряването на населението е най-силно изразено в Словакия и Кипър, където средната възраст се е увеличила с 4 години, следвани от Италия (+3,9 години), Гърция и Полша (по +3,8 години във всяка) и Португалия (+3,7 години).

В България средната медианна възраст е била 44,2 години през 2015 г., спрямо когато е нараснала с 3,1 години през 2025 г.

Към 1 януари 2025 г. медианната възраст на родените в страна членка е била с 2,1 години по-висока от тази на родените в чужбина жители на ЕС (43,1 години), посочва още Евростат.