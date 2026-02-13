ПП-ДБ: МВР крие информация за съвместни учения с НПО на Калушев

"Много хора се чудят защо се крият вътрешният министър и главният секретар на МВР. Крият се, защото трябва да покажат една много интересна информация – тя е, че през 2025 г. въпросната група - НПО, която е била в хижа "Петрохан" през април месец е имала съвместни тактически учения с полицейски подразделения от Монтана на полигон в града". Това заяви пред журналисти в парламента съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

През май 2025 г. също са се провели подобни учения, каза Мирчев и добави, че през септември същата година полицията в Монтана е използвала дрон, собственост на въпросната организация.

"През 2025 г. министър на вътрешните работи е Даниел Митов. Оказва се, че тази организация и полицията са работили заедно. Както разбрахме, и с ДАНС са работили тясно и е имало вербувани хора", подчерта Мирчев.

Другият съпредседател на коалицията и народен представител от ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов от своя страна заяви, че именно затова той и съпартийците му искат цялата информация да бъде разсекретена и обвини мнозинството в парламента, че я крие.

"Ние нямаме какво да крием и искаме тази информация да бъде публична. Искаме да видим има ли съпричастност на ДАНС и да влезем в детайли, защото Деньо Денев, казвайки, че на мястото на трагедията не е имало хора на ДАНС, най-вероятно опровергава твърдението, че на оглед са присъствали негови подчинени. Но има много други начини – щатни и нещатни сътрудници, оперативни работници, всякакви възможни институционални роли", каза той.

Божанов беше категоричен, че трябва да се установи съпричастността на ДАНС, както и защо МВР не докладва за сигнала, подаден през 2022 г., и какво е направено по него при Калин Стоянов в ГДБОП.

"Ако е можело институциите да предотвратят това убийство или самоубийство, е трябвало да го направят", коментира още Божанов.

ПП-ДБ обсъждат и действия за създаване на временна комисия в Народното събрание по случая "Петрохан". Божанов уточни, че има ограничения в Правилника за организация и дейността на парламента, според което временни комисии не може да се създават преди края на неговия живот, но ще проверят дали това все пак е възможно.

Проверка на МВР: Полицията в Монтана и НАКЗТ са участвали в съвместно учение

Във връзка с твърдения на политически лица за провеждани „съвместни“ учения с неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) на територията на ОДМВР-Монтана, на директора на областната дирекция своевременно е разпоредена проверка.

Установено е, че за 3 май 2023 г. е било планирано обучение за повишаване на професионалната подготовка на служителите от сектор „Специални тактически действия“ на дирекцията, „съвместно със служители на НАКЗТ“ (според текста на писмо до областния управител за провеждането му, подписано на 28 април 2023 г.)

Съгласно месечния план на занятията по тактическа подготовка със Сектор СТД при ОДМВР-Монтана през месец май 2023 г., темата на занятието е както следва: „Движение по стълбища. Заемане на изходно положение. Контрол – видове. Излизане от прикритие – отляво/ отдясно. Действие при възникване на заплаха. Избор на позиция на стълбищата/ етажна площадка.“ Планът е утвърден на 25 април 2023 г.

Обучението е проведено на 3 май 2023 г. в изоставената сграда на т.нар. „Хирургичен блок“ в гр. Монтана, като е направен контакт с представители на НАКЗТ за предоставяне на AIRSOFT оборудване. Същото е предоставено от лицата Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков.

Други документи, свързани с проведени съвместни обучения с НАКЗТ, не са намерени в ОДМВР-Монтана. Продължава и проверката на Дирекция „Инспекторат“ на всички данни и сигнали, постъпили в МВР по случая „Петрохан“ и дейността на неправителствената организация, както и на работата по тях, извършена от компетентните структури на МВР. Данните от нея ще бъдат своевременно огласени.