ОБЗОР Сблъсъци в НС заради случая „Петрохан“: Прокуратурата изпрати материалите от разследването, партиите се обвиниха взаимно

Прокуратурата изпрати в парламента материалите от досъдебните производства за смъртта на шестимата край „Петрохан” и Околчица. А въпросителните около дейността на неправителствената организация на Ивайло Калушев отново станаха повод за нападки в парламента. За първи път темата коментира и бившият шеф на ГДБОП Калин Стоянов

Материалите, предоставени от Прокуратурата, съдържат множество разпити на свидетели, заключения от експертизи, протоколи и писмени доказателства, събрани до момента, включително и веществени доказателства. Рая Назарян обяви, че всички документи вече са в деловодството и депутатите могат да се запознаят с тях.

► Калин Стоянов потърси отговори от Бойко Рашков

Относно информацията за сигнал, подаден през 2022 г. в ГДБОП, Стоянов заяви: „Всичко това е много лесно проверимо. Във всеки един момент може да се види има ли такъв сигнал, от кого е подаден, кога, какви са били твърденията в него, на кого е разпределен, за да стигне до конкретен оперативен служител”. Той допълни, че ако е имало такъв документ, по него със сигурност е работено от съответните ресорни отдели.

Стоянов заяви, че отговори на тези въпроси трябва да даде Бойко Рашков. „По това време той е раздал значително количество оръжие на тази група. Не е ясно защо се е въоръжавала”, каза бившият министър.

Той обвини Рашков и за закриването на районното полицейско управление в Годеч и на групи за охрана на държавната граница към „Гранична полиция", което според него е оставило района „тотално необезпечен”.

Стоянов попита още дали Васил Терзиев е декларирал средствата, които е давал на НПО в „Петрохан", и призова за обяснения от Борислав Сандов, Надежда Йорданова и Николай Денков. „Сега имаме основание и повод да проверим абсолютно всички неправителствени организации, свързани с ПП-ДБ”, заяви Стоянов.

Той описа участниците в случая като „психично болни, извратени хора, които, за съжаление, посягат на най-ценното - нашите деца”. Според него групата около Калушев е действала като „затворен кръг”, в който на хората е внушавано и те са били „обучавани”. „В култ се поставя водачът на тази група - той е гуруто”, каза Стоянов. И подчерта, че „огромен проблем” е навлизането на тези хора в образователната система, където са децата.

► "Продължаваме Промяната-Демократична България" упрекна институциите

Според ПП-ДБ институциите умишлено не разкриват пълната информация по случая.

"Много хора се чудят защо се крият вътрешният министър и главният секретар на МВР. Крият се, защото трябва да покажат една много интересна информация – тя е, че през 2025 г. въпросната група - НПО, която е била в хижа "Петрохан" през април месец е имала съвместни тактически учения с полицейски подразделения от Монтана на полигон в града". Това заяви пред журналисти в парламента съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

През май 2025 г. също са се провели подобни учения, каза Мирчев и добави, че през септември същата година полицията в Монтана е използвала дрон, собственост на въпросната организация.

"През 2025 г. министър на вътрешните работи е Даниел Митов. Оказва се, че тази организация и полицията са работили заедно. Както разбрахме, и с ДАНС са работили тясно и е имало вербувани хора", подчерта Мирчев.

Другият съпредседател на коалицията и народен представител от ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов от своя страна заяви, че именно затова той и съпартийците му искат цялата информация да бъде разсекретена и обвини мнозинството в парламента, че я крие.

"Ние нямаме какво да крием и искаме тази информация да бъде публична. Искаме да видим има ли съпричастност на ДАНС и да влезем в детайли, защото Деньо Денев, казвайки, че на мястото на трагедията не е имало хора на ДАНС, най-вероятно опровергава твърдението, че на оглед са присъствали негови подчинени. Но има много други начини – щатни и нещатни сътрудници, оперативни работници, всякакви възможни институционални роли", каза той.

Божанов беше категоричен, че трябва да се установи съпричастността на ДАНС, както и защо МВР не докладва за сигнала, подаден през 2022 г., и какво е направено по него при Калин Стоянов в ГДБОП.

"Ако е можело институциите да предотвратят това убийство или самоубийство, е трябвало да го направят", коментира още Божанов.

ПП-ДБ обсъждат и действия за създаване на временна комисия в Народното събрание по случая "Петрохан". Божанов уточни, че има ограничения в Правилника за организация и дейността на парламента, според което временни комисии не може да се създават преди края на неговия живот, но ще проверят дали това все пак е възможно.

► "Възраждане" с подозрения за "държавен чадър и секта" по случая "Петрохан"

"Има държавен чадър над сектата от "Петрохан". Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Има чадър над всякакви такива видове секти, организации. Очевидно е, че имат връзки с управляващите. Само ние ли виждаме това", попита Костадинов. По думите му ДАНС и прокуратурата са безполезни.

Има чадър над всякакви такива видове секти и организации. Ако няма държавен чадър, как може да съществуват? Очевидно е, че имат връзки с управляващите. Само ние ли виждаме това?", попита Костадинов. По думите му ДАНС и Прокуратурата са безполезни.

"Виждате, че от ПП-ДБ обясняват как нищо особено не се е случило. ПП-ДБ е тумор в българската политическа система, но пък е важен коалиционен партньор на ГЕРБ. Борисов неведнъж се е изказвал ласкаво за тях, особено за ДБ. Аз попитах дали е имало известни политици, които са ходили в хижа "Петрохан". Отговорът беше, че тече разследване. Дни по-късно Борислав Сандов и Васил Терзиев си признаха, че са ходили във вилата. Подозирам ПП-ДБ като организирана престъпна група", допълни лидерът на "Възраждане".

► ИТН: Даренията на Васил Терзиев от 70-80 хил. евро не са декларирани от сдружението в "Петрохан"

От „Има такъв народ” завиха, че на закрито заседание от ДАНС са отрекли да са извършвали съвместни действия с групата.

"Ще политизираме досиетата „Петрохан“ колкото е нужно, за да защитим децата си", каза депутатът Станислав Балабанов пред журналисти в парламента.

От ИТН твърдят, че сдружението не е подавало отчети от 2022 г. "Агенцията по вписванията има задължение да проверява кои НПО не са подавали годишни финансови отчети. Опериралото в „Петрохан“ сдружение не е подавало такива отчети за 2023 и 2024 година", подчертаха от партията.

От ПГ обърнаха внимание, че дарението на кмета на София Васил Терзиев от 70-80 хил. евро, което той публично обяви, че е направил, не е декларирано от сдружението в „Петрохан“. "Със сигурност ще излизат още публични лица, които са свързани", заяви Балабанов.

⇒ Проверка на МВР: Полицията в Монтана и НАКЗТ са участвали в съвместно учение

Във връзка с твърдения на политически лица за провеждани „съвместни“ учения с неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) на територията на ОДМВР-Монтана, на директора на областната дирекция своевременно е разпоредена проверка.

Установено е, че за 3 май 2023 г. е било планирано обучение за повишаване на професионалната подготовка на служителите от сектор „Специални тактически действия“ на дирекцията, „съвместно със служители на НАКЗТ“ (според текста на писмо до областния управител за провеждането му, подписано на 28 април 2023 г.)

Съгласно месечния план на занятията по тактическа подготовка със Сектор СТД при ОДМВР-Монтана през месец май 2023 г., темата на занятието е както следва: „Движение по стълбища. Заемане на изходно положение. Контрол – видове. Излизане от прикритие – отляво/ отдясно. Действие при възникване на заплаха. Избор на позиция на стълбищата/ етажна площадка.“ Планът е утвърден на 25 април 2023 г.

Обучението е проведено на 3 май 2023 г. в изоставената сграда на т.нар. „Хирургичен блок“ в гр. Монтана, като е направен контакт с представители на НАКЗТ за предоставяне на AIRSOFT оборудване. Същото е предоставено от лицата Ивайло Калушев, Ивайло Иванов и Николай Златков.

Други документи, свързани с проведени съвместни обучения с НАКЗТ, не са намерени в ОДМВР-Монтана. Продължава и проверката на Дирекция „Инспекторат“ на всички данни и сигнали, постъпили в МВР по случая „Петрохан“ и дейността на неправителствената организация, както и на работата по тях, извършена от компетентните структури на МВР. Данните от нея ще бъдат своевременно огласени.