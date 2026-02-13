Русия и Украйна ще възобновят мирните преговори

Кремъл потвърди, че следващият кръг мирни преговори, насочени към прекратяване на войната в Украйна, ще се проведе на 17–18 февруари в Женева, Швейцария. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че руската делегация ще бъде водена от помощника на президента Владимир Путин, Владимир Медински. Подробности за програмата и дневния ред все още са ограничени, но се очаква в следващите дни Москва да предостави повече информация.

По-рано Песков заяви, че преговорите между Русия и Украйна са неизбежни, без да посочва конкретни детайли. Украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че Украйна е готова да се срещне с руската делегация, но отбеляза, че Москва все още не е дала ясни отговори относно предложенията за следващата седмица. Зеленски също критикува последните руски изказвания, свързани с потенциалното използване на балистични ракети „Орешник“, като заяви, че подобни твърдения не са в съответствие с усилията за мир.

Тази предстояща среща следва тристранните преговори в Абу Даби на 4–5 февруари, където представители на САЩ, Украйна и Русия обсъдиха начини за изпълнение на примирие и наблюдение на спирането на враждебните действия. След срещата в Абу Даби САЩ и Русия се съгласиха да възобновят високопоставен военен диалог. По-рано Зеленски бе споменал, че преговорите може да се проведат на 17 или 18 февруари в Съединените щати, но Русия до момента не бе потвърдила това място.