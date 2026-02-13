Месопустна задушница: Какво задължително се прави и се раздава?

Утре, 14 февруари, отбелязваме първата голяма Задушница за годината, наречена Месопустна задушница. На този се почита паметта на починалите. Винаги се пада в събота - в деня преди Месни заговезни. В понеделника след Сирни заговезни започва великденския пост - тази година това се пада на 23 февруари.

Какво се раздава на Месопустна задушница?

На този ден задължително се раздава варено жито със захар - житото символизира надеждата за опрощение на греховете на починалите от Бога. То е символ на възкресението, както и на връзката със земята и предците ни.

В храната, която се раздава, както и на трапезата на Голяма задушница, задължително трябва да присъства хлябът или солените питки. Те са символ на традициите и обичаите ни. След посещението на гробището на трапезата задължително се слага питка със свещ в нея за опрощение на греховете на починалите. Виното като символ на Христостовата кръв също е задължителна част от традицията.

Месопустна задушница: Колко и какви ястия се слагат на трапезата?

Сладките неща също са задължителна част от храната, която се раздава. Храна, която покойният е обичал приживе, също може да се раздаде на този ден. Но е важно храната да не се оставя на гробовете, за да не бъдат осквернени от животни. Тя се раздава между живите с думите: "Бог да прости!".

Паленето на свещ в църквата и на гробището на Месопусна задушница символизира вярата. Пламъкът напомня за безсмъртието на душата. Тамянът се свързва с чистотата на молитва, а цветята, които се оставят на гроба, символизират добродетелите на починалия.

Какво не се прави на Месопустна задушница, 2024 г.?

Какво се прави на Месопустна задушница?

Денят започва с посещение на църква, където се отслужва литургия в памет на починалите. Раздавките може да се занесат в църквата и част от тях да се раздадат там. След това се ходи на гробището, където се прелива с вино и вода. Раздава се приготвената храна. Палят се свещи и се оставят цветя на гроба.

След прибиране от гробището се организира възпоменателна трапеза, на която присъстват храните от раздавките - задължително се слага варено жито и питка. На Месопустна задушница може да се яде абсолютно всичко. На трапезата се слагат ястия с месо, яйца и млечни продукти.

На този се забранява тежката физическа работа. По-добре е да се откажете и от останалите ежедневни дейности, както и от всяка дейност пречи да се съсредоточите върху почитане на паметта на починалите.

Месопустна задушница 2026: Кога се пада и как правилно да се почете паметта на починалите