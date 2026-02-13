  • Instagram
Парламентът ратифицира жп тунела към Скопие

Парламентът ратифицира жп тунела към Скопие
Народното събрание прие днес на първо и второ четене ратификацията на споразумението за изграждане на железопътен тунел между България и Северна Македония. Документът, подписан първоначално през ноември 2025 година в село Гюешево, дава зелена светлина за прокопаването на липсващите 2,4 километра от българска страна. Въпреки че гласуването отпушва процеса, реализацията на мащабния проект повдига въпроси за реалната икономическа възвръщаемост и финансовата тежест.

По време на дебатите в пленарната зала проектът беше представен чрез силно емоционална реторика, включително с библейски цитати и препратки към "100-годишна мечта". Историческата справка показва, че идеята за свързване на Черно море с Адриатика датира от 1897 година, а реалното строителство до Гюешево е спряно окончателно през 1942 година. Възкресяването на проекта днес обслужва предимно стратегическите интереси на НАТО и Европейския съюз по оста на Коридор №8, отколкото остра икономическа необходимост за двустранния бизнес.

