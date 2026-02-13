Хрупкави пролетни рулца с пиле у дома – лесна рецепта с автентичен азиатски вкус
Пролетните рулца с пиле са класическо азиатско ястие, което съчетава хрупкава златиста коричка и съчна, ароматна плънка. Макар често да се свързваме с други ресторанти, те могат да бъдат приготвени лесно у дома с достъпни продукти и базови кулинарни техники. По-долу ще откриеш подробна рецепта с точни пропорции и професионални насоки за перфектен резултат.
Необходими продукти (за 12–15 рулца)
За пълката:
300 г пилешко филе (фино нарязано или смляно)
1 морков (настърган на тънки ивици – жулиен)
1 чаша зеле (ситно нарязано)
2 стръка пресен лук
1 скилидка чесън (ситно нарязана)
1 ч.л. наганстър джинджифил
2 с.л. соев сос
1 ч.л. сусамово олио
1 ч.л. царевично нишесте
Сол и черен пипер на вкус
Допълнително:
12–15 кори за пролетни рулца
Олио за пържене (слънчогледово или фъстъчено)
Технология на приготвяне
Подготовка на плънката
Загрей 1 с.л. олио в дълбок тиган или уок. Запържи чесъна и джиндифила за около 20–30 секунди, докато освободят ароматите си (без да прегарят).
Добавя пилешкото месо и готвите на средно висока температура до пълна термична обработка. Раздробявай месото с шпатула, за да получиш равномерна текстура.
Прибави моркова, зеле и пресния лук. Готви още 3–4 минути – зеленчуците трябва да останат леко хрупкави.
Овкуси със соев сос, сусамово олио, сол и пипер. Разтвори нишестето в 1–2 с.л. вода и го добави към сместа. Разбъркай – то ще сгъсти плънката и ще предотврати разпадане при пържене.
Остави плънката да изстине напълно преди оформяне.
Оформяне на рулцата
Постави кората под формат на ромб.
Сложи 1–2 с.л. от плънката в долната част.
Прегъни долния край върху плънката.
Прибери страничните краища навътре.
Навий стегнато към върха.
Запечатайте края с малко вода или разбито яйце.
Важно: Рулцата трябва да са стегнати, но не препълнени, за да не се спукат при пържене.
Пържене
Загрейте олиото до 170–180°C. Пържи рулцата на партиди за 3–4 минути, до равномерна златиста коричка.
Извади ги върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.
Поднасяне
Сервирай топли, със:
сладко-лют чили сос
соев сос
чесън дип
свежа зелена салата
Професионални съвети
Контрол на влагата: Ако плънката е прекалено влажна, рулцата ще омекнат или ще се разкъса.
Температура на олиото: Под 170°C рулцата ще поеме мазнина; над 190°C ще прегорят отвън и ще останат сурови отвътре.
Алтернатива – печене: Мога да се изпече в предварително загрята фурна на 200°C за 18–20 минути, намазани леко с олио.
Домашните пролетни рулца с пиле са отличен избор за предястие, парти хапки или лека вечеря. С правилна подготовка и внимание към детайла ще постигнеш професионален резултат – хрупкава текстура отвън и съчна, балансирана плънка отвътре.
