Хрупкави пролетни рулца с пиле у дома – лесна рецепта с автентичен азиатски вкус

Пролетните рулца с пиле са класическо азиатско ястие, което съчетава хрупкава златиста коричка и съчна, ароматна плънка. Макар често да се свързваме с други ресторанти, те могат да бъдат приготвени лесно у дома с достъпни продукти и базови кулинарни техники. По-долу ще откриеш подробна рецепта с точни пропорции и професионални насоки за перфектен резултат.

Необходими продукти (за 12–15 рулца)

За пълката:

300 г пилешко филе (фино нарязано или смляно)

1 морков (настърган на тънки ивици – жулиен)

1 чаша зеле (ситно нарязано)

2 стръка пресен лук

1 скилидка чесън (ситно нарязана)

1 ч.л. наганстър джинджифил

2 с.л. соев сос

1 ч.л. сусамово олио

1 ч.л. царевично нишесте

Сол и черен пипер на вкус

Допълнително:

12–15 кори за пролетни рулца

Олио за пържене (слънчогледово или фъстъчено)

Технология на приготвяне

Подготовка на плънката

Загрей 1 с.л. олио в дълбок тиган или уок. Запържи чесъна и джиндифила за около 20–30 секунди, докато освободят ароматите си (без да прегарят).

Добавя пилешкото месо и готвите на средно висока температура до пълна термична обработка. Раздробявай месото с шпатула, за да получиш равномерна текстура.

Прибави моркова, зеле и пресния лук. Готви още 3–4 минути – зеленчуците трябва да останат леко хрупкави.

Овкуси със соев сос, сусамово олио, сол и пипер. Разтвори нишестето в 1–2 с.л. вода и го добави към сместа. Разбъркай – то ще сгъсти плънката и ще предотврати разпадане при пържене.

Остави плънката да изстине напълно преди оформяне.

Оформяне на рулцата

Постави кората под формат на ромб.

Сложи 1–2 с.л. от плънката в долната част.

Прегъни долния край върху плънката.

Прибери страничните краища навътре.

Навий стегнато към върха.

Запечатайте края с малко вода или разбито яйце.

Важно: Рулцата трябва да са стегнати, но не препълнени, за да не се спукат при пържене.

Пържене

Загрейте олиото до 170–180°C. Пържи рулцата на партиди за 3–4 минути, до равномерна златиста коричка.

Извади ги върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.

Поднасяне

Сервирай топли, със:

сладко-лют чили сос

соев сос

чесън дип

свежа зелена салата

Професионални съвети

Контрол на влагата: Ако плънката е прекалено влажна, рулцата ще омекнат или ще се разкъса.

Температура на олиото: Под 170°C рулцата ще поеме мазнина; над 190°C ще прегорят отвън и ще останат сурови отвътре.

Алтернатива – печене: Мога да се изпече в предварително загрята фурна на 200°C за 18–20 минути, намазани леко с олио.

Домашните пролетни рулца с пиле са отличен избор за предястие, парти хапки или лека вечеря. С правилна подготовка и внимание към детайла ще постигнеш професионален резултат – хрупкава текстура отвън и съчна, балансирана плънка отвътре.