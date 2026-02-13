  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +8
Пловдив: +5 / +7
Варна: +10 / +10
Сандански: +10 / +11
Русе: +5 / +8
Добрич: +7 / +8
Видин: +6 / +7
Плевен: +2 / +4
Велико Търново: +1 / +2
Смолян: +0 / +0
Кюстендил: +5 / +8
Стара Загора: +3 / +3

Костадин Костадинов: Румен Радев да се разграничи от подкрепата на турските служби

  • Сподели в:
  • Viber
Костадин Костадинов: Румен Радев да се разграничи от подкрепата на турските служби
A A+ A++ A

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов призова президента Румен Радев да се разграничи публично от подкрепата на турската изселническа организация "Бултюрк". Поводът за острата реакция е интервю на председателя на сдружението Рафет Улутюрк пред БНР – Кърджали, в което според Костадинов се съдържат директни заплахи към българската държава.

По време на брифинг в Народното събрание лидерът на "Възраждане" обърна внимание на конкретни думи от радиоинтервюто: "България сигурно не знае какво е заплаха, но може да се научи. Това ще се плати много скъпо!"


Според Костадинов подобни изказвания излизат извън рамките на нормалния политически дебат и институциите трябва да ги приемат като сериозно предупреждение. Той подчерта, че организацията работи за турските служби и нееднократно е настоявала България да се превърне в двунационална федерация.

Предизборен контекст и политически обвинения
Повдигането на темата за външна намеса се случва в навечерието на поредните парламентарни избори. Този политически ход прехвърля фокуса и върху държавния глава, който според лидера на "Възраждане" все още не е реагирал на заявената от "Бултюрк" политическа подкрепа за него.

"Много често се говори за чужда намеса в България, за проруски партии, включително по наш адрес. В следващия момент имаме откровена, директна заявка за намеса и дори за заплаха от структура, свързана с Турция, и няма никаква институционална реакция", заяви Костадин Костадинов.

Лидерът на партията постави под въпрос способността на българските институции да реагират адекватно на зависимостите между външни фактори и политически проекти у нас.

#Костадин Костадинов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите