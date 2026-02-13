Костадин Костадинов: Румен Радев да се разграничи от подкрепата на турските служби

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов призова президента Румен Радев да се разграничи публично от подкрепата на турската изселническа организация "Бултюрк". Поводът за острата реакция е интервю на председателя на сдружението Рафет Улутюрк пред БНР – Кърджали, в което според Костадинов се съдържат директни заплахи към българската държава.

По време на брифинг в Народното събрание лидерът на "Възраждане" обърна внимание на конкретни думи от радиоинтервюто: "България сигурно не знае какво е заплаха, но може да се научи. Това ще се плати много скъпо!"



Според Костадинов подобни изказвания излизат извън рамките на нормалния политически дебат и институциите трябва да ги приемат като сериозно предупреждение. Той подчерта, че организацията работи за турските служби и нееднократно е настоявала България да се превърне в двунационална федерация.

Предизборен контекст и политически обвинения

Повдигането на темата за външна намеса се случва в навечерието на поредните парламентарни избори. Този политически ход прехвърля фокуса и върху държавния глава, който според лидера на "Възраждане" все още не е реагирал на заявената от "Бултюрк" политическа подкрепа за него.

"Много често се говори за чужда намеса в България, за проруски партии, включително по наш адрес. В следващия момент имаме откровена, директна заявка за намеса и дори за заплаха от структура, свързана с Турция, и няма никаква институционална реакция", заяви Костадин Костадинов.

Лидерът на партията постави под въпрос способността на българските институции да реагират адекватно на зависимостите между външни фактори и политически проекти у нас.