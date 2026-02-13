Прокуратурата отвори досието „Петрохан“ за депутатите

С разрешение на наблюдаващите прокурори по досъдебните производства за смъртта на шестима души в районите на хижа край Петрохан и под връх Околчица, материали от разследването са изпратени на председателя на 51-вото Народно събрание. Разследванията се водят под надзора съответно на Окръжна прокуратура-София и Окръжна прокуратура-Враца.

Предоставените документи съдържат множество разпити на свидетели, заключения от експертизи, протоколи и писмени доказателства, събрани до момента, както и веществени доказателства. Материалите са изпратени с оглед на високия обществен интерес и при спазване на принципите на откритост и прозрачност в работата на съдебната власт, както и във връзка с предложение на двама народни представители.



Наблюдаващият прокурор по делото „Петрохан“ изрично е посочил, че при запознаването с информацията народните представители и другите длъжностни лица от 51-вото Народно събрание не следва да допускат разгласяване на факти от интимния живот на разпитаните свидетели, както и обстоятелства, които биха уронили техния авторитет и достойнство.

От прокуратурата заявяват, че ще продължат своевременно да информират обществото за развитието на разследването, като се придържат към принципите на законност и обективност