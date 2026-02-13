Брокерка въвлича жени с психични заболявания в имотни измами

Жени с психични заболявания са въвлечени в имотни измами, разказва NOVA.



Ана Георгиева от София работи като брокер. Заедно с приятеля си Борис Белиц са подсъдими за отвличане, закана с убийство и нанасяне на телесна повреда на мъж, с цел да го принудят да им даде 85 000 лв. от продажбата на къщата му в София. По случая Ана лежи осем месеца в ареста на Сливенския затвор, а след това в продължение на година е под домашен арест. Приятелят ѝ излежава присъда в Централния софийски затвор по друго обвинение. За двамата вече е разказвано в предишни разследвания. Две седмици след излъчването на едното получихме обаждане от Белиц, който тогава беше на лечение, докато излежаваше присъдата си в Казичене.

По телефона Белитц казва, че репортажът го прави популярен, с което не е съгласен. На въпроса как звъни от мобилен телефон, не би ли трябвало да е в затворническото общежитие в Казичене той отговаря: „Аз би трябвало да съм Казичене, но не съм”. И отправя следните думи към журналист на NOVA: „Искам да те видя, да се разберем. Не е много ОК каквото си говорила. И за теб няма да ти е ОК.”



Името на Ана Георгиева се появява и в друго разследване за апартамент в София, собственост на жена, болна от параноидна шизофрения. До 2019 г. 50-годишната Венелина живее със съпруга си и с дъщеря си в жилището ѝ в столичния квартал „Хаджи Димитър”. Работи като фризьор в собствен салон. В един момент близките ѝ забелязват промяна в поведението ѝ я консултират с психиатър.

Иван Велков, който е брат на Венелина Велкова”, разказва: „Започна да изпада в кризи. Запали вестници на терасата, започна да говори, че някой ѝ говори в ухото, че има вградени чипове, че е агент на ЦРУ.”

Психиатър изписва лечение, но Венелина не приемала лекарствата. Така състоянието ѝ се е влошило. От два месеца тя е на принудително лечение с решение на съда и е поставена под ограничено запрещение.

Иван Велков разказва още, че Венелина е започнала да получава кризи всеки ден. След което я завели на лекар, който установява, че жената има шизофрения.

Заради влошеното си здраве жената се развела със съпруга си и затворила фризьорския си салон. По-късно близките ѝ случайно разбрали, че апартаментът ѝ в столичния квартал „Хаджи Димитър“ е продаден. Това станало ясно, когато отишли да платят сметката за ток и установили, че партидата вече се води на друго име.

„Майка ми държеше оригиналния нотариален акт на апартамента, като си е мислила, че като той е у нея, не може да станат тези работи, но явно могат. Отивам в службата по вписвания, проверявам и ми казват, че през януари е имало сделка”, разказва Иван.

Наемат адвокат и подават сигнал в прокуратурата. Започват и собствено разследване. Така разбират, че Венелина е упълномощила брокерката Ана Георгиева да продаде жилището ѝ. По думите на семейството болната жена мислила, че подписва документи за покупка на къща в Гърция, където мечтаела да живее.

Иван разказва, че Ана намира Венелина във фризьорския салон, „напипва болното ѝ място” и казва, че се занимава с имоти в Гърция. Предлага ѝ да ѝ купи апартамент и салон и да заживее заедно с дъщеря си там.



„Тя е подписала пълномощно, че ще продаде апартамента си. Упълномощава Ана Георгиева, че тя може да прави каквото си иска с него”, допълва Иван и подчертава, че Венелина не е разбирала какво прави.

Така през септември 2022 г. брокерката Ана Георгиева, като пълномощник на Венелина, продава жилището ѝ на семейство от София. Болната жена не получила никакви пари от сделката, твърдят близките ѝ.

Апартаментът е близо 90 квадрата, като по това време цената е била около 180-200 000 евро, казва братът на жената.

„Венелина не е викана при нотариуса, тя въобще не знае, че ще има сделка и че е подписала документи за сделка с пълномощно. На нея ѝ е казано, че тя подписва договор за покупката на апартамент в Гърция. И тя като е в това състояние, е по-наивна и по-неразбираща от едно тригодишно дете. Венелина не взима нито една стотинка от цялата сделка. Парите са преведени на два транша - 20 000 евро и 25 000 евро - на бащата на Ана Живко Георгиев”, разказва Иван.

Семейство Бойчеви твърдят, че са превели около 50 000 лв. по сметката на Венелина, а останалата част по сметка, която е посочила Ана Георгиева.



„По сметка на Венелина Велкова - 25 000 евро, а по сметка на Ана Георгиева - 85 000 евро”, обяснява Велислав Бойчев, който купува жилището.

На въпроса защо тази огромна сума е преведена на Георгиева, при положение, че играе ролята на брокер, Венелин отговаря: „Защото имаше пълномощно с всичките декларации, нотариално заверени.”

Близките на болната жена и хората, които са купили апартамента, ѝ водят дела. Дали Венелина ще трябва да напусне жилището си зависи от решението на съда. Експертизите по гражданското дело са категорични, че не е била в състояние да осъзнава постъпките си.

Адвокатът на Венелина Велкова - Димитър Търпанов казва: „Вече са правени общо четири съдебни експертизи. И четирите са категорични, че от 2017 година тя страда от психическо заболяване. Към момента на първа инстанция гражданското дело е спечелено от наша страна. В момента предстои първо заседание пред Софийски апелативен съд - на втора инстанция по делото. В случая дори имаме две страни измамени, както и купувачите, така и Венелина.”

Велислав Бойчев посочва, че „по документи аз и съпругата ми сме собственици, имаме нотариален акт, нямам ключове”.

NOVA потърси за коментар брокерката Ана Георгиева. Тя изпрати писмен отговор:

„По отношение на Венелина Велкова категорично заявявам, че съм потърпевшо лице. След нейното решение да продаде имота си, тя започна да ми предоставя всички свои задължения, които трябваше да бъдат платени преди продажба. Задължения към голям брой частни съдебни изпълнители, „Топлофикация”, Софийска вода, Енергоснабдяване и НАП. Тези задължения надхвърляха сумата от 40 000 лева и са заплатени предимно с мои собствени средства по банков път. Продажната цена на имота е получена в цялост от Венелина Велкова на два транша. Тя се опасяваше от блокиране на средствата и по други нейни задължения, поради което е търсила моето съдействие чрез използване на мои сметка, за да предотврати принудителни изпълнения. Венелина е получила изцяло продажната цена, за което има множество документи и банкови извлечения, удостоверяващи това твърдение. Всички оригинални документи, представляващи доказателства, са предадени с протокол за доброволно предаване по текущото досъдебно производство по описа на 05 РУ СДВР.”

От Софийската районна прокуратура обясниха, че по случая тече разследване: „По случая е образувано досъдебно производство за измама. В хода на досъдебното производство до момента са разпитани свидетели, изискани и приобщени са документи, внесено е искане за разкриване на банкова тайна, изискана и приобщена е информация от Столична община. След множество указания наблюдаващият прокурор е установил, че делото не е водено ритмично и не са били изпълнявани своевременно дадените от него указания. По тази причина делото е иззето от 5 РУ и е възложено на друго районно управление към СДВР. След отстраняване на забавянето разследването по случая продължава и е в напреднал етап.”

Прокуратурата проверява и друг случай, свързан с брокерката Ана Георгиева. При него е направен опит да се продаде жилището на жена с начален стадий на Алцхаймер. Стойчо Стойнев забелязал апартамента в сайт за продажба на недвижими имоти, като по думите му, обявата била публикувана от брокерката Ана Георгиева.

„Апартаментът се намира в кв. „Красна поляна”, 65 квадрата е, за 115 000 евро. Отидох на оглед със зет ми, където ни отвори господин, който се явяваше колега на въпросната Ана Живкова Георгиева. Проведохме огледа и два дни по-късно прецених, че апартаментът ми допада и реших да оставя капаро”, разказва Стойчо. Сумата, която му е поискана за стоп капаро е 2 000 евро. Оставил е парите на брокерката Ана Живкова Георгиева.

Въпреки, че апартаментът бил пуснат в сайт за продажба на имоти, собственичката Катрин твърди, че не е искала да го продава. Твърди и че не е знаела ,че ще се прави оглед. „Нямам къде да живея”, казва Катрин.

Стойчо посочва, че му е казано, че жената е на работа и не може да присъства на огледа. „На огледа беше въпросният чуждестранен господин, който се представяше за неин съпруг”, допълва Стойчо.

Сестрата на Катрин – Илияна Друмчева, чиито апартамент е продаван по думите ѝ без нейно желание, обясни, че от няколко години тя е с начален стадий на Алцхаймер. Губела се и лежала няколко пъти в болница. „Тя трябва да се лекува и да пие лекарства, губи ориентация”, допълва Илияна.

Мъжът, който искал да купи апартамента на Катрин, твърди, че не е знаел за заболяването на жената. Сключил дори предварителен договор с нея.

„Беше по-мълчалива, по дръпната, но има хора всякакви. Запознахме се. След подписването на договора се поздравихме за сделката”, казва Стойчо.

До изповядването на сделката брокерката Ана Георгиева му поискала пари няколко пъти, твърди мъжът.

„Първо ми поискаха 2 000 евро за стоп капаро, за да може обявата да бъде свалена. След това вече минахме към предварителния договор, където аз заплатих комисионната, която се беше 3 000 евро. Изплатих 5000 евро и 2000 евро - двете суми бяха за ремонтни дейности. След това вече са преведени и останала част от 10%, които бяха на стойност от 16 7000. Така стават общо 20 500 евро. Разписахме договори за предаването на парите. Впоследствие установихме, че разписаните договори са били с различни фирми, които малко нямат капитал, за да изплатят каквото и да е било”, разказва още Стойчо.

Седмица преди да отидат при нотариуса станало ясно, че продавачката Катрин не е извадила необходимите документи за изповядването на сделката, а нотариусът Зорница Тодорова отказала да я изповяда, защото видяла, че Катрин има някакъв проблем.

„Както се изисква от закона, направих необходимите справки за лицата и имота. Лицата, съгласно закона и справките, които направих, не бяха недееспособни. В кантората дойдоха купувача с две жени, представящи се за брокери и Катрин Петкова в неугледно състояние (нямаше връхна дреха, независимо от студеното време навън и боса, но въпреки това носеше в себе си лична карта). Което събуди в мен подозрение, че Катрин е в адекватно състояние. От самият разговор с Катрин, разбрах че липсва разбиране относно характера и правните последици на сделката, невъзможност да формира и изрази валидна, свободна и съзнателна воля и липса на годно волеизявление за разпореждане с недвижим имот. След като заявих категоричен отказ да сключа сделката с недвижимия имот, в кантората възникна напрегната обстановка”, пише Зорница Тодорова.

„Нотариуската, когато излезе, каза, че нещо не ОК с тази жена. Че не ѝ се вижда добре. Самата Катрин се обърна и каза: „Аз не знам кой сте Вие, аз не мога да разписвам документация, нямам право. Нещо, което е напълно ново", казва Стойчо.

А Катрин споделя, че нотариусът е казала, че трябва да се внимава и е заявила, че отказва да се занимава с тази сделка. „Точно тя каза - внимавай, тези са ги давали по телевизията. Те са вика такава мафия”, допълва жената.

Така Стойчо не успял да купи въпросния апартамент. Подал е сигнал в прокуратурата и се надява да си върне парите си.

„С Ана се чухме наскоро. Тя пожела да ѝ разпиша едно споразумение, защото явно са започнали да я притесняват от полицията. Споразумение за връщане на парите и че тя не е била нейна вината за разпадането на сделката”, казва Стойчо.

Засега брокерката Ана Георгиева не е върнала парите на своя клиент. За случая с жилището на Катрин изпрати на NOVA следния отговор:

„Срещала съм Катрин Петкова само 2 пъти за повече от 7 месеца, докато тя желаеше да продаде жилището си. Тя беше клиент на друг колега. Не съм водила клиенти. Въпреки множеството огледи на нейното жилище, мой клиент - Стойчо Стойнев, прояви интерес към имота и подписа предварителен договор като преведе задатък по личната банкова сметка, посочена от Катрин. След получаването на задатъка, Катрин отказа да продаде жилището, както и да върне полученото капаро, въпреки че сделката не се осъществява по нейна вина. Аз съм получила от клиента си комисионна и са ми възложени ремонтни дейност, за което имаме надлежно оформени и подписани договори. Отношенията между нас са от гражданско-правно естество и ще бъдат уредени по между ни. Видно от банковите преводи и подписан договор, единствено лице, което се е възползвало финансово от тази ситуация е Катрин. Същата след 7 месеца огледи и целесъобразно поведение в полза на продажбата на жилището си, след като привидно законно получи значителна сума, се сети, че има здравословни проблеми.”

Засега брокерката Ана Георгиева не е върнала парите на нейния клиент. От Софийската районна прокуратура обясниха, че по случая е възложена проверка, която е започнала в началото на миналия месец. Допълват, че през 2026 г. Ана Георгиева е предадена на съд по обвинение за други две измами, свързани с даване на капаро за покупко-продажба на недвижим имот, като с това е причинила имотна вреда на две лица.