Мартин Елвиса става водещ на коментарно студио за новия сезон на „Ергенът“

Мартин Николов – Елвиса влиза в нова роля в телевизионния ефир, този път от „другата страна на розата“.

Най-обсъжданият участник в последния сезон на романтичното риалити „Ергенът“ застава начело на коментарното студио „Ергенът с Мартин и компания“ в рамките на „Преди обед“.

В специалното студио, което ще се излъчва в сряда, четвъртък и петък, Елвиса ще разнищва най-емоционалните моменти, неочакваните обрати и любовните отношения от актуалния сезон на „Ергенът“.

До него ще застанат истински фенове на предаването, с които заедно ще коментират искрените чувства и скрития подтекст зад всяка роза.

С участието си в предишния сезон на „Ергенът“, Мартин Николов се превърна в една от най-обсъжданите личности от телевизионния ефир и активен коментатор в социалните мрежи, където често споделя мнението си с неподправено чувство за хумор. Именно този директен стил и личен опит във формата ще придадат на студиото различна перспектива – от човек, който познава емоцията отвътре.

„Ергенът с Мартин и компания“ обещава динамични разговори, честни мнения и онази характерна за формата лека провокация, която поддържа интереса жив и прави всяка среща след церемонията на розата още по-вълнуваща.

За начална дата на новия сезон продукцията е избрала 17 февруари, като пилотният епизод ще започне от 20:00 часа.

Тази година ще има трима ергени още от първия епизод, които ще търсят любовта в Шри Ланка.

Кристиян Генчев, на 36 години, живее между Лос Анджелис и Оклахома, развива бизнеса си и търси жена, с която да сподели живота си и да изгради стабилно семейство. Марин Станев, 27 години, лекар по образование, обича приключенията, дългите разходки и тихите вечери с книга в ръка. Стоян Димов, 30 години, юрист и брокер на недвижими имоти, търси емоционално интелигентна жена с жизнерадост и дълбочина.

Любовното приключение в новия сезон на "Ергенът“ ще започне още в София, когато на специално организирани бързи срещи, близки на Крис, Стоян и Марин ще се запознаят с дамите, които са отправили своя поглед към всеки един от ергените.