Обилен снеговалеж на Пампорово, има закъсали автомобили

Обилен снеговалеж на Пампорово, има закъсали автомобили
Обилен снеговалеж на Пампорово. Закъсали автомобили на туристи затрудняват движението, съобщиха от полицията пред NOVA. Има сигнал за закъсала машина на снегопочистващата фирма в курорта.

На прохода „Превала“ има заседнал в снега товарен автомобил. От Областното пътно управление в Смолян съобщиха, че заради снегопочистване е въведено ограничение за тежкотоварните автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода.

