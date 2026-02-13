Обилен снеговалеж на Пампорово, има закъсали автомобили
Обилен снеговалеж на Пампорово. Закъсали автомобили на туристи затрудняват движението, съобщиха от полицията пред NOVA. Има сигнал за закъсала машина на снегопочистващата фирма в курорта.
На прохода „Превала“ има заседнал в снега товарен автомобил. От Областното пътно управление в Смолян съобщиха, че заради снегопочистване е въведено ограничение за тежкотоварните автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода.
