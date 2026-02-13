Швейцария се изправя пред спорен референдум за ограничаване на населението до 10 милиона

Швейцария ще проведе национален референдум това лято, на който гражданите ще решават дали да се въведе таван на населението от 10 милиона до 2050 година. Инициативата е водена от дясната, антиимигрантска Швейцарска народна партия (SVP), която разполага с най-голям брой места в парламента. Партията успешно събра необходимите подписи, за да внесе предложението за гласуване, насрочено за 14 юни.

В момента страната има около 9,1 милиона жители, като приблизително 30 процента са родени в чужбина, предимно в страни от Европейския съюз, като някои вече са придобили швейцарско гражданство. Целта на предложението е да се промени конституцията така, че при достигане на население от 9,5 милиона преди 2050 г. правителството да предприеме мерки за ограничаване на растежа. Те могат да включват по-строги правила за убежище, обединяване на семейства и разрешителни за пребиваване, както и преговори за международни споразумения, влияещи на миграцията. Ако общото население надвиши 10 милиона, властите ще бъдат задължени да предприемат всички необходими мерки за спазване на лимита, включително евентуално прекратяване на споразумението за свободно движение с ЕС.

Поддръжниците твърдят, че ограничението ще защити швейцарската среда, инфраструктура, природни ресурси и социални системи от натиска на растежа на населението. Критиците, включително Федералният съвет, повечето политически партии и бизнес асоциации, предупреждават, че ограничаването на миграцията може да доведе до недостиг на работна ръка в ключови сектори като здравеопазване, строителство, хотелиерство и обществен транспорт. Economisuisse, водеща бизнес организация, определи предложението като „инициативата на хаоса“, като подчерта, че Швейцария силно разчита на чуждестранни работници и ограничаването им би принудило фирмите да се преместят в чужбина.

SVP отдавна се стреми към по-строги ограничения за имиграцията, въпреки че предишни усилия на референдум се провалиха. През 2016 г. бе проведен референдум за автоматично депортиране на имигранти, виновни за дребни престъпления, а през 2020 г. бе предложена инициатива за прекратяване на свободното движение с ЕС – и двете бяха отхвърлени от избирателите. Швейцария е част от Шенгенската зона, позволяваща безвизово пътуване в 29 европейски страни, повечето от които са членки на ЕС. Заедно с Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, Швейцария е извън ЕС, но участва в това споразумение, свързващо приблизително 450 милиона души.