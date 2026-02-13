Край на изгнанието: Тарик Рахман се завръща в Бангладеш и е на път да оглави новото правителство

Бангладеш изглежда е на път към значителен политически преход, след като Националната партия на Бангладеш (BNP) обяви това, което определи като решителна победа на първите избори в страната след политическите сътресения през 2024 г. Въпреки че окончателните резултати все още не са обявени, ръководителите на BNP твърдят, че кандидатът им за премиер, Тарик Рахман, е на път да състави следващото правителство.

Рахман се завърна в Бангладеш през декември, след повече от 17 години в чужбина, с което сложи край на дългия период на самоналожено изгнание, последвал политическите безредици и серия от съдебни дела срещу него. Неговото завръщане последва няколко месеца след масовите протести през миналата година, които принудиха дългогодишния лидер Шейх Хасина да напусне властта, променяйки политическия пейзаж на страната. Преди изборния ден в четвъртък Рахман заяви, че търси мандат, достатъчно силен, за да управлява без коалиционни партньори, обещавайки да възстанови стабилността и демократичните норми след години на все по-централизирано управление.

Говорейки преди изборите, Рахман подчерта, че широкото участие на избирателите ще предотврати задкулисни манипулации и ще даде възможност за започване на нов демократичен етап. Той представи вота като повратна точка за бъдещата политическа посока на Бангладеш.

Тарик Рахман, на 60 години, е ключова фигура в една от най-известните политически семейства в страната. Той е най-големият син на бившия премиер Халеда Зия и бившия президент Зиавур Рахман, основател на BNP. Зиавур Рахман беше убит при военен преврат през 1981 г., след което Халеда Зия влиза в политиката и по-късно става премиер през 1991 г. Рахман ефективно ръководи партията от 2018 г., когато майка му е арестуване и изпратена в затвора, като изпълнява ролята на временен председател през години на репресии и политическа маргинализация.

Дългото му отсъствие започва през 2008 г., когато заминава за Лондон за медицинско лечение и остава там, докато се сблъсква с няколко съдебни дела в страната, включително присъда в отсъствието му за предполагаем заговор за убийството на Шейх Хасина. Тези присъди бяха отменени след отстраняването на Хасина през 2024 г., което отвори пътя за завръщането и политическата му реабилитация.

BNP заяви, че мащабът на победата отразява общественото доверие, спечелено по време на миналогодишното въстание. Висши партийни фигури твърдят, че избирателите подкрепят първоначалните искания за отчетност и равноправие. В същото време лидерите на партията предупреждават срещу прекомерен триумфализъм, подчертавайки, че следващото правителство ще се сблъска със сериозни предизвикателства при преодоляването на разделенията и възстановяването на институциите.

Ранните прогнози на телевизионни канали сочат, че BNP е преминала прага за ясното парламентарно мнозинство, като някои оценки говорят за повече от две трети от местата. Ислямистката партия Джамат също изглежда постига значителна победа, но далеч от пълната победа, която търси. Очакват се официални резултати от Избирателната комисия, обхващащи почти всички избирателни райони, а допълнителни места за жени ще бъдат попълнени от партийните листи.

Въпреки видимия мащаб на победата, BNP призова привържениците си да не организират улични тържества. Висши партийни фигури апелираха за молитви, подчертавайки необходимостта от сдържаност и спокойствие, докато страната очаква окончателното потвърждение на резултатите.

Самият изборен ден премина основно без сериозни инциденти, според изборните власти, въпреки опасенията от безредици след кампания, белязана от смъртни случаи и стотици ранени. Сигурността беше засилена в цялата страна, а международни наблюдатели предупредиха за нарастваща нетолерантност и широко разпространение на дезинформация. Избирателната активност бе малко под 60 процента.

Временният лидер, лауреат на Нобелова награда за мир Мохамад Юнус, който пое управлението след отстраняването на Хасина, призова за единство и сдържаност по време на прехода. Той заяви, че различията трябва да отстъпят пред националния интерес. Юнус, който ще се оттегли след съставянето на новото правителство, определи вота като "край на дългия национален изпит" и начало на нов етап.

Шейх Хасина, която в момента е в Индия, отхвърли изборите изцяло, определяйки ги като незаконни и противоконституционни, след като партията ѝ бе забранена да участва. Междувременно избирателите се включиха и в референдум за широка реформа на управлението, включително въвеждане на лимит за мандати на премиерите, създаване на горна камара на парламента, разширени правомощия на президента и по-силна съдебна независимост. Ранните телевизионни прогнози показват подкрепа за тези промени, което сигнализира одобрение за дълбоки институционални реформи паралелно с политическия преход.