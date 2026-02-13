  • Instagram
Балабанов: Ще политизираме досиетата „Петрохан“ колкото е нужно

Ще политизираме досиетата „Петрохан“ колкото е нужно, за да защитим децата си. Това заяви депутатът от ИТН Станислав Балабанов пред журналисти в парламента.

Сдружението не е подавало отчети от 2022 година. Агенция по вписванията има задължение да проверява кои НПО не са подавали годишни финансови отчети. Опериралото в Петрохан сдружение не е подавало такива отчети за 2023 и 2024 година, съобщиха от ИТН.

От ПГ съобщиха, че дарението на кмета на София Васил Терзиев от 70-80 хил. евро, за което той публично обяви, че е направил, не е декларирано от сдружението в Петрохан.

Със сигурност ще излизат още публични лица, които са свързани, заяви Балабанов и продължи: За ИТН на първо място са децата, затова ИТН ще политизира въпроса.

Той попита на кой е дарил Терзиев сумата от 80 хил. евро, след като не са излезели в публичния регистър за дарения.

