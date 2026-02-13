„Как да се бием?“: Ограниченията на Telegram предизвикват вълна от гняв сред руснаците

Руски войници и прокремълски коментатори реагираха с открито възмущение, след като властите започнаха да забавят и ограничават Telegram, предупреждавайки, че това застрашава комуникацията на бойното поле и може сериозно да подкопае военните операции в Украйна.

Руският регулатор за комуникации обяви на 10 февруари, че ограниченията върху приложението за съобщения ще продължат като част от по-широки усилия за засилване на контрола върху информационното пространство в страната. Мерките следват предишни ограничения за обаждания през Telegram и WhatsApp, отразявайки дългогодишната политика за по-строг държавен надзор над цифровите платформи.

За войниците, разположени в Украйна, обаче Telegram не е просто социална мрежа, а ключов оперативен инструмент. Съобщения, циркулиращи в прокремълски канали, описват шок и гняв сред войските, които се оплакват, че след загубата на достъп до сателитен интернет сега се сблъскват с ограничения на основния си канал за координация. Някои се питат как бойните операции могат да продължат без надеждна комуникация.

Няколко войници публично се обърнаха към властите чрез видеообръщения, споделени във военни канали. Един от тях заяви, че Telegram е единственият им начин да поддържат връзка по време на активна служба, и помоли приложението да не бъде ограничавано. Други подчертаха, че приложението е от съществено значение за бързото споделяне на информация за предстоящи дронови атаки и координиране на защитните действия. Бойци от антидронови подразделения предупредиха, че всяко забавяне би отслабило способността им да противодействат на безпилотни летателни апарати, особено в наскоро окупираните райони.

Недоволството бързо се разпространи и извън фронтовата линия. Националистически блогъри и прокремълски коментатори изразиха ярост, като твърдят, че решението показва разрив между държавната информационна политика и реалността на войната. Някои обвиняват властите, че подкопават собствените си военни усилия, докато други се подиграват с идеята, че Русия може да блокира комуникационните средства за собствените си сили, без да засегне подобни технологии, използвани от Украйна.

Няколко водещи прокремълски канала критикуваха мярката като поредната забрана „на сляпо“, която само ще увеличи объркването и разочарованието. Дори официални представители в граничните региони изразиха притеснение, като предупредиха, че забавянето на Telegram може да наруши потока на спешни съобщения за сигурността на цивилните в райони, изложени на обстрел и дронови удари. В същото време гражданите са насърчавани да преминат към държавно подкрепяни платформи за съобщения.

Прокремълски коментатори се опитаха да прехвърлят вината върху основателя на платформата, обвинявайки го, че се крие зад аргументи за свобода на словото, вместо да предотврати разпространението на „враждебни“ наративи. Основателят на Telegram отговори, че ограничаването на свободите на гражданите не е ефективно решение.

Въпреки критиките, регулаторът потвърди, че ограниченията ще продължат.